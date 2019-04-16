На Волині вдарять заморозки

Ігор Кібальчич.



Про це пише



У червні знову похолодає



Кібальчич зазначив, що через проходження холодного фронту та подальшим вторгненням повітряної маси з Півночі зниження температури спостерігатиметься практично у всіх областях, за винятком Приазов'я і крайнього Сходу.



"Відчутно знизиться нічна температура, особливо у західних та північних областях. Крім того, атмосферний фронт спричинить дощі, місцями з грозами та шквалами в суботу, а вже у неділю погоду визначатиме молодий антициклон, тому атмосферний тиск очікується високим", – спрогнозував синоптик.



Де ще будуть заморозки: детальний прогноз



За словами синоптика, у західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на Буковині вночі невеликий дощ.



"Температура повітря вночі +3...+8 градусів, у Волинській та Львівській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки -3...0 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15…+20 градусів", – зазначив Кібальчич.



Тим часом у північних областях вночі та вранці очікується дощ, вдень без істотних опадів. У Темну пору доби +7…+12 градусів, вдень +15…+20.



У центральному регіоні упродовж доби також очікуються короткочасні дощі, подекуди грози та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +9…+14, вдень +20…+25.



На Півдні вдень подекуди невеличкий дощ. Температура +12...+17 та +22...+27 градусів відповідно.



У східних областях вночі без опадів. Однак, вдень невеликий, місцями помірний дощ та гроза. Температура повітря вночі +10...+15, вдень +22...+27 градусів.



Зауважте, що за прогнозом Кібальчича, у неділю, 4 червня, на крайній Півночі та в Карпатах знову можливі заморозки на поверхні ґрунту -3…0 градуси.

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