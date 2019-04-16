На Волині вдарять заморозки
Сьогодні, 02:02
У найближчі дві доби подекуди на території України знову спостерігатимуться заморозки. З чим пов'язане таке похолодання, пояснив синоптик Ігор Кібальчич.
Про це пише 24 канал.
У червні знову похолодає
Кібальчич зазначив, що через проходження холодного фронту та подальшим вторгненням повітряної маси з Півночі зниження температури спостерігатиметься практично у всіх областях, за винятком Приазов'я і крайнього Сходу.
"Відчутно знизиться нічна температура, особливо у західних та північних областях. Крім того, атмосферний фронт спричинить дощі, місцями з грозами та шквалами в суботу, а вже у неділю погоду визначатиме молодий антициклон, тому атмосферний тиск очікується високим", – спрогнозував синоптик.
Де ще будуть заморозки: детальний прогноз
За словами синоптика, у західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на Буковині вночі невеликий дощ.
"Температура повітря вночі +3...+8 градусів, у Волинській та Львівській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки -3...0 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15…+20 градусів", – зазначив Кібальчич.
Тим часом у північних областях вночі та вранці очікується дощ, вдень без істотних опадів. У Темну пору доби +7…+12 градусів, вдень +15…+20.
У центральному регіоні упродовж доби також очікуються короткочасні дощі, подекуди грози та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +9…+14, вдень +20…+25.
На Півдні вдень подекуди невеличкий дощ. Температура +12...+17 та +22...+27 градусів відповідно.
У східних областях вночі без опадів. Однак, вдень невеликий, місцями помірний дощ та гроза. Температура повітря вночі +10...+15, вдень +22...+27 градусів.
Зауважте, що за прогнозом Кібальчича, у неділю, 4 червня, на крайній Півночі та в Карпатах знову можливі заморозки на поверхні ґрунту -3…0 градуси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише 24 канал.
У червні знову похолодає
Кібальчич зазначив, що через проходження холодного фронту та подальшим вторгненням повітряної маси з Півночі зниження температури спостерігатиметься практично у всіх областях, за винятком Приазов'я і крайнього Сходу.
"Відчутно знизиться нічна температура, особливо у західних та північних областях. Крім того, атмосферний фронт спричинить дощі, місцями з грозами та шквалами в суботу, а вже у неділю погоду визначатиме молодий антициклон, тому атмосферний тиск очікується високим", – спрогнозував синоптик.
Де ще будуть заморозки: детальний прогноз
За словами синоптика, у західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на Буковині вночі невеликий дощ.
"Температура повітря вночі +3...+8 градусів, у Волинській та Львівській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки -3...0 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15…+20 градусів", – зазначив Кібальчич.
Тим часом у північних областях вночі та вранці очікується дощ, вдень без істотних опадів. У Темну пору доби +7…+12 градусів, вдень +15…+20.
У центральному регіоні упродовж доби також очікуються короткочасні дощі, подекуди грози та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +9…+14, вдень +20…+25.
На Півдні вдень подекуди невеличкий дощ. Температура +12...+17 та +22...+27 градусів відповідно.
У східних областях вночі без опадів. Однак, вдень невеликий, місцями помірний дощ та гроза. Температура повітря вночі +10...+15, вдень +22...+27 градусів.
Зауважте, що за прогнозом Кібальчича, у неділю, 4 червня, на крайній Півночі та в Карпатах знову можливі заморозки на поверхні ґрунту -3…0 градуси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині вдарять заморозки
Сьогодні, 02:02
Вдаслідок удару по передмістю Дніпра постраждали 20 людей, 3 дітей − у важкому стані
Сьогодні, 01:03
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські медики врятували відразу два життя: добрі новини від ВолиньPost за 3 червня
03 червень, 23:17
Медіа