Біля Луцька водій позашляховика зніс відбійник та злетів у кювет. ФОТО

Неподалік Луцька водій позашляховика Volvo зніс відбійник та злетів у кювет. ДТП сталася у суботу, 3 червня, близько 14 години.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Прибувши на місце події та поспілкувавшись з водієм, поліцейські з’ясували, що під час руху автодорогою М19 він був неуважний і не стежив за дорожньою обстановкою. Через що й з’їхав з дороги.Також 53-річний водій мав ознаки алкогольного сп’яніння, але від освідування відмовився.На місце автопригоди прибула карета медиків, проте чоловік повідомив, що їх допомоги не потребує.