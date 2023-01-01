Біля Луцька водій позашляховика зніс відбійник та злетів у кювет. ФОТО
Сьогодні, 03:13
Неподалік Луцька водій позашляховика Volvo зніс відбійник та злетів у кювет. ДТП сталася у суботу, 3 червня, близько 14 години.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події та поспілкувавшись з водієм, поліцейські з’ясували, що під час руху автодорогою М19 він був неуважний і не стежив за дорожньою обстановкою. Через що й з’їхав з дороги.
Також 53-річний водій мав ознаки алкогольного сп’яніння, але від освідування відмовився.
На місце автопригоди прибула карета медиків, проте чоловік повідомив, що їх допомоги не потребує.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Прибувши на місце події та поспілкувавшись з водієм, поліцейські з’ясували, що під час руху автодорогою М19 він був неуважний і не стежив за дорожньою обстановкою. Через що й з’їхав з дороги.
Також 53-річний водій мав ознаки алкогольного сп’яніння, але від освідування відмовився.
На місце автопригоди прибула карета медиків, проте чоловік повідомив, що їх допомоги не потребує.
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