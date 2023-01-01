Біля Луцька водій позашляховика зніс відбійник та злетів у кювет. ФОТО

Біля Луцька водій позашляховика зніс відбійник та злетів у кювет. ФОТО
Неподалік Луцька водій позашляховика Volvo зніс відбійник та злетів у кювет. ДТП сталася у суботу, 3 червня, близько 14 години.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події та поспілкувавшись з водієм, поліцейські з’ясували, що під час руху автодорогою М19 він був неуважний і не стежив за дорожньою обстановкою. Через що й з’їхав з дороги.

Також 53-річний водій мав ознаки алкогольного сп’яніння, але від освідування відмовився.

На місце автопригоди прибула карета медиків, проте чоловік повідомив, що їх допомоги не потребує.

Біля Луцька водій позашляховика зніс відбійник та злетів у кювет. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП
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