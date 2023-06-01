Вдаслідок удару по передмістю Дніпра постраждали 20 людей, 3 дітей − у важкому стані





Про це пише Сергія Лисака та ДСНС.



"5 дітей поранив ворог в Підгородненській громаді. Стан трьох хлопців на зараз медики оцінюють як важкий. Вони в операційних.



Дівчата 11 та 17-років в задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.



Загальна кількість постраждалих зросла до 20. З них 17 – госпіталізовані", – йдеться у повідомленні.







Лисак додав, що під завалами понівеченого будинку рятувальники продовжують шукати людей. Ймовірно, там є дитина.



Разом з тим, ДСНС України повідомляє, що близько 21 години 3 червня внаслідок ракетного удару по передмістю Дніпра сталося влучання між двома двоповерховими житловими будинкам, де виникли дві пожежі. Першу пожежу було ліквідовано на загальній площі 10 кв.м., пожежа другого осередка локалізована на площі 20 кв.м.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 3 червня росіяни завдали удару по Підгородненській громаді поблизу Дніпра. Наразі відомо про 20 поранених, з них − 5 дітей, при цьому троє дітей перебувають у важкому стані.Про це пише УП з посиланням на голову Дніпропетровської ОВАта ДСНС."5 дітей поранив ворог в Підгородненській громаді. Стан трьох хлопців на зараз медики оцінюють як важкий. Вони в операційних.Дівчата 11 та 17-років в задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.Загальна кількість постраждалих зросла до 20. З них 17 – госпіталізовані", – йдеться у повідомленні.Лисак додав, що під завалами понівеченого будинку рятувальники продовжують шукати людей. Ймовірно, там є дитина.Разом з тим, ДСНС України повідомляє, що близько 21 години 3 червня внаслідок ракетного удару по передмістю Дніпра сталося влучання між двома двоповерховими житловими будинкам, де виникли дві пожежі. Першу пожежу було ліквідовано на загальній площі 10 кв.м., пожежа другого осередка локалізована на площі 20 кв.м.

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