4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 4 червня, віряни святкують Трійцю та вшановують день пам'яті мученика Василіска. У світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, Міжнародний день боротьби з карієсом, Міжнародний день спойлеру.
Сьогодні відзначають день народження програмна директорка 12 Каналу Юлія Романюк (на фото) та колишній помічник Луцького міського голови та екскерівник апарату Волинської ОДА Богдан Гончарук.
Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Яків та Володимир.
Бажаємо міцного здоров’я, достатку, благополуччя.
4 червня місто Любомль відзначає 730-річчя від дня першої писемної згадки про нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні відзначають день народження програмна директорка 12 Каналу Юлія Романюк (на фото) та колишній помічник Луцького міського голови та екскерівник апарату Волинської ОДА Богдан Гончарук.
Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Яків та Володимир.
Бажаємо міцного здоров’я, достатку, благополуччя.
4 червня місто Любомль відзначає 730-річчя від дня першої писемної згадки про нього.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські медики врятували відразу два життя: добрі новини від ВолиньPost за 3 червня
03 червень, 23:17
Рішення приймали швидко: в лікарні на Волині врятували вагітну жінку
03 червень, 22:20
Юна винахідниця з Луцька перемогла у міжнародній виставці інновацій
03 червень, 21:40
Петиція про створення окремих жіночих та чоловічих вагонів у потягах набрала необхідну кількість голосів
03 червень, 21:11
Медіа