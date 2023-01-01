Волинські медики врятували відразу два життя: добрі новини від ВолиньPost за 3 червня
03 червень, 23:17
Публікувати підбірку добрих новин на завершення кожного дня – це вже традиція, що стартувала ще 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Світло завжди перемагає темряву, а добро завжди перемагає зло.
Сьогодні, 3 червня, ми писали про таке:
Росіяни втратили ще 32 артсистеми та 560 окупантів
Російські окупанти лише за добу втратили на війні 10 танків, 32 артсистеми та 7 засобів ППО. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 209470 (+560) осіб,
- танків ‒ 3829 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од,
- артилерійських систем – 3533 (+32) од,
- РСЗВ – 582 (+7) од,
- засобів ППО ‒ 342 (+7) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),
- крилатих ракет ‒ 1132 (+15),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,
- спеціальної техніки ‒ 475 (+10).
У волинський музей передали ікону-мушлю ХІХ століття. ФОТО
Фонди Волинського краєзнавчого музею поповнилися перламутровою іконою-мушлею ХІХ століття.
Ікону до музею передав Олег Гаврилюк, разом з книгами, документами та іншими предметами з колекції свого батька Володимира Гаврилюка.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Петиція про створення окремих жіночих та чоловічих вагонів у потягах набрала необхідну кількість голосів
Петицію опублікували 15 травня 2023 року. Автори звернення просять виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, - для чоловіків у потягах, які слідують маршрутом довшим за 6 годин.
Нині петиція набрала необхідну кількість голосів.
Юна винахідниця з Луцька перемогла у міжнародній виставці інновацій
1 травня у польському місті Бидгощ проходила виставка віртуальних інновацій «E-NNOVATE», яка збирає світових винахідників на єдиній платформі. «E-NNOVATE» стала світовою ареною для демонстрації винаходів.
Вихованка Волинської Малої академії наук Мар'яна Іреник виграла «золото» за дослідження антиексудативної активності вперше синтезованих похідних імідазо<2,1-b><1,3> тіазину.
Рішення приймали швидко: в лікарні на Волині врятували вагітну жінку
2 червня в Нововолинській центральній міській лікарні лапароскопічно видалили апендицит вагітній жінці. Рішення приймали швидко з метою запобігання ймовірних ускладнень, що становили пряму загрозу життю матері та плоду
Зараз майбутня мама почуває себе добре та вже виписана додому.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Світло завжди перемагає темряву, а добро завжди перемагає зло.
Сьогодні, 3 червня, ми писали про таке:
Росіяни втратили ще 32 артсистеми та 560 окупантів
Російські окупанти лише за добу втратили на війні 10 танків, 32 артсистеми та 7 засобів ППО. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 209470 (+560) осіб,
- танків ‒ 3829 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од,
- артилерійських систем – 3533 (+32) од,
- РСЗВ – 582 (+7) од,
- засобів ППО ‒ 342 (+7) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),
- крилатих ракет ‒ 1132 (+15),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,
- спеціальної техніки ‒ 475 (+10).
У волинський музей передали ікону-мушлю ХІХ століття. ФОТО
Фонди Волинського краєзнавчого музею поповнилися перламутровою іконою-мушлею ХІХ століття.
Ікону до музею передав Олег Гаврилюк, разом з книгами, документами та іншими предметами з колекції свого батька Володимира Гаврилюка.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Петиція про створення окремих жіночих та чоловічих вагонів у потягах набрала необхідну кількість голосів
Петицію опублікували 15 травня 2023 року. Автори звернення просять виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, - для чоловіків у потягах, які слідують маршрутом довшим за 6 годин.
Нині петиція набрала необхідну кількість голосів.
Юна винахідниця з Луцька перемогла у міжнародній виставці інновацій
1 травня у польському місті Бидгощ проходила виставка віртуальних інновацій «E-NNOVATE», яка збирає світових винахідників на єдиній платформі. «E-NNOVATE» стала світовою ареною для демонстрації винаходів.
Вихованка Волинської Малої академії наук Мар'яна Іреник виграла «золото» за дослідження антиексудативної активності вперше синтезованих похідних імідазо<2,1-b><1,3> тіазину.
Рішення приймали швидко: в лікарні на Волині врятували вагітну жінку
2 червня в Нововолинській центральній міській лікарні лапароскопічно видалили апендицит вагітній жінці. Рішення приймали швидко з метою запобігання ймовірних ускладнень, що становили пряму загрозу життю матері та плоду
Зараз майбутня мама почуває себе добре та вже виписана додому.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинські медики врятували відразу два життя: добрі новини від ВолиньPost за 3 червня
03 червень, 23:17
Рішення приймали швидко: в лікарні на Волині врятували вагітну жінку
03 червень, 22:20
Юна винахідниця з Луцька перемогла у міжнародній виставці інновацій
03 червень, 21:40
Петиція про створення окремих жіночих та чоловічих вагонів у потягах набрала необхідну кількість голосів
03 червень, 21:11
Медіа