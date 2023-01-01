Волинські медики врятували відразу два життя: добрі новини від ВолиньPost за 3 червня

Публікувати підбірку добрих новин на завершення кожного дня – це вже традиція, що стартувала ще 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення росії в Україну.Світло завжди перемагає темряву, а добро завжди перемагає зло.Сьогодні, 3 червня, ми писали про таке:Російські окупанти лише за добу втратили на війні 10 танків, 32 артсистеми та 7 засобів ППО. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 209470 (+560) осіб,- танків ‒ 3829 (+10) од,- бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од,- артилерійських систем – 3533 (+32) од,- РСЗВ – 582 (+7) од,- засобів ППО ‒ 342 (+7) од,- літаків – 313 (+0) од,- гелікоптерів – 298 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),- крилатих ракет ‒ 1132 (+15),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,- спеціальної техніки ‒ 475 (+10).Фонди Волинського краєзнавчого музею поповнилися перламутровою іконою-мушлею ХІХ століття.Ікону до музею передав, разом з книгами, документами та іншими предметами з колекції свого батькаПетицію опублікували 15 травня 2023 року. Автори звернення просять виділити принаймні один окремий вагон для жінок і, відповідно, - для чоловіків у потягах, які слідують маршрутом довшим за 6 годин.Нині петиція набрала необхідну кількість голосів.1 травня у польському місті Бидгощ проходила виставка віртуальних інновацій «E-NNOVATE», яка збирає світових винахідників на єдиній платформі. «E-NNOVATE» стала світовою ареною для демонстрації винаходів.Вихованка Волинської Малої академії науквиграла «золото» за дослідження антиексудативної активності вперше синтезованих похідних імідазо<2,1-b><1,3> тіазину.2 червня в Нововолинській центральній міській лікарні лапароскопічно видалили апендицит вагітній жінці. Рішення приймали швидко з метою запобігання ймовірних ускладнень, що становили пряму загрозу життю матері та плодуЗараз майбутня мама почуває себе добре та вже виписана додому.