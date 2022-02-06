У волинський музей передали ікону-мушлю ХІХ століття. ФОТО





Про це повідомили у



Ікону до музею передав Олег Гаврилюк, разом з книгами, документами та іншими предметами з колекції свого батька Володимира Гаврилюка.



Нині фрагменти ікони на мушлі зберігаються у Музеї волинської ікони. Це фрагмент підвісної ікони круглої опуклої форми з фігурним виступом вгорі, у якому зроблений отвір для шнура.







З чотирьох різьблених круглих клейм, які були розташовані на іконі, збереглися два з композиціями "Воскресіння" та "Архангел Гавриїл" зі сцени "Благовіщення".



У верхньому клеймі Христос зображений в русі на повалених вратах пекла. Архангел Гавриїл зображений з пальмовою гілкою у лівій руці. Очевидно, Богородиця була зображена навпроти у клеймі, яке втрачене, – припускають у Музеї волинської ікони.



Тло між клеймами орнаментоване різьбленими паралельними лініям. По контуру ікона обведена подвійною опуклою лінією. Зворотний бік – гладкий, вгорі продряпаний напис "Образ". Права і нижня частина ікони відламана, залишилися незначні фрагменти зображення на двох втрачених клеймах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фонди Волинського краєзнавчого музею поповнилися перламутровою іконою-мушлею ХІХ століття.Про це повідомили у Музеї волинської ікони , передає Суспільне Ікону до музею передав, разом з книгами, документами та іншими предметами з колекції свого батькаНині фрагменти ікони на мушлі зберігаються у Музеї волинської ікони. Це фрагмент підвісної ікони круглої опуклої форми з фігурним виступом вгорі, у якому зроблений отвір для шнура.З чотирьох різьблених круглих клейм, які були розташовані на іконі, збереглися два з композиціями "Воскресіння" та "Архангел Гавриїл" зі сцени "Благовіщення".У верхньому клеймі Христос зображений в русі на повалених вратах пекла. Архангел Гавриїл зображений з пальмовою гілкою у лівій руці. Очевидно, Богородиця була зображена навпроти у клеймі, яке втрачене, – припускають у Музеї волинської ікони.Тло між клеймами орнаментоване різьбленими паралельними лініям. По контуру ікона обведена подвійною опуклою лінією. Зворотний бік – гладкий, вгорі продряпаний напис "Образ". Права і нижня частина ікони відламана, залишилися незначні фрагменти зображення на двох втрачених клеймах.

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