У волинський музей передали ікону-мушлю ХІХ століття. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Фонди Волинського краєзнавчого музею поповнилися перламутровою іконою-мушлею ХІХ століття.
Про це повідомили у Музеї волинської ікони, передає Суспільне.
Ікону до музею передав Олег Гаврилюк, разом з книгами, документами та іншими предметами з колекції свого батька Володимира Гаврилюка.
Нині фрагменти ікони на мушлі зберігаються у Музеї волинської ікони. Це фрагмент підвісної ікони круглої опуклої форми з фігурним виступом вгорі, у якому зроблений отвір для шнура.
З чотирьох різьблених круглих клейм, які були розташовані на іконі, збереглися два з композиціями "Воскресіння" та "Архангел Гавриїл" зі сцени "Благовіщення".
У верхньому клеймі Христос зображений в русі на повалених вратах пекла. Архангел Гавриїл зображений з пальмовою гілкою у лівій руці. Очевидно, Богородиця була зображена навпроти у клеймі, яке втрачене, – припускають у Музеї волинської ікони.
Тло між клеймами орнаментоване різьбленими паралельними лініям. По контуру ікона обведена подвійною опуклою лінією. Зворотний бік – гладкий, вгорі продряпаний напис "Образ". Права і нижня частина ікони відламана, залишилися незначні фрагменти зображення на двох втрачених клеймах.
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Про це повідомили у Музеї волинської ікони, передає Суспільне.
Ікону до музею передав Олег Гаврилюк, разом з книгами, документами та іншими предметами з колекції свого батька Володимира Гаврилюка.
Нині фрагменти ікони на мушлі зберігаються у Музеї волинської ікони. Це фрагмент підвісної ікони круглої опуклої форми з фігурним виступом вгорі, у якому зроблений отвір для шнура.
З чотирьох різьблених круглих клейм, які були розташовані на іконі, збереглися два з композиціями "Воскресіння" та "Архангел Гавриїл" зі сцени "Благовіщення".
У верхньому клеймі Христос зображений в русі на повалених вратах пекла. Архангел Гавриїл зображений з пальмовою гілкою у лівій руці. Очевидно, Богородиця була зображена навпроти у клеймі, яке втрачене, – припускають у Музеї волинської ікони.
Тло між клеймами орнаментоване різьбленими паралельними лініям. По контуру ікона обведена подвійною опуклою лінією. Зворотний бік – гладкий, вгорі продряпаний напис "Образ". Права і нижня частина ікони відламана, залишилися незначні фрагменти зображення на двох втрачених клеймах.
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