Погода у Луцьку на завтра, 4 червня

Погода у Луцьку на завтра, 4 червня
У Луцьку ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Опадів не передбачають.

Про це інформує Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 6° до +21°.

Народний прогноз погоди: 4 червня відзначається день пам'яті мученика Василиска. Цей день у давні часи вважався солов'їним днем. Наші пращури ходили слухати спів солов'я, вважали, що «хороший ранок зі співу птахів розпочинається». Якщо на Василиска соловейко співає всю ніч, то день погожий буде. А якщо у цей день добре пахне жимолостю – на дощ. 4 червня наші пращури слідкували за комахами: якщо масово з'являлись павуки й ґедзі – до урожаю огірків. На хороший урожай вказували й сильні роси.

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Теги: погода, Луцьк
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