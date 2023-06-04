Погода у Луцьку на завтра, 4 червня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку ранкові хмари швидко зникнуть, та починаючи з середини дня погода буде ясною. Опадів не передбачають.
Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 6° до +21°.
Народний прогноз погоди: 4 червня відзначається день пам'яті мученика Василиска. Цей день у давні часи вважався солов'їним днем. Наші пращури ходили слухати спів солов'я, вважали, що «хороший ранок зі співу птахів розпочинається». Якщо на Василиска соловейко співає всю ніч, то день погожий буде. А якщо у цей день добре пахне жимолостю – на дощ. 4 червня наші пращури слідкували за комахами: якщо масово з'являлись павуки й ґедзі – до урожаю огірків. На хороший урожай вказували й сильні роси.
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Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині коливатиметься від 6° до +21°.
Народний прогноз погоди: 4 червня відзначається день пам'яті мученика Василиска. Цей день у давні часи вважався солов'їним днем. Наші пращури ходили слухати спів солов'я, вважали, що «хороший ранок зі співу птахів розпочинається». Якщо на Василиска соловейко співає всю ніч, то день погожий буде. А якщо у цей день добре пахне жимолостю – на дощ. 4 червня наші пращури слідкували за комахами: якщо масово з'являлись павуки й ґедзі – до урожаю огірків. На хороший урожай вказували й сильні роси.
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