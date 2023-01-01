На Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинув воїн із Волині Ігор Хомик
Сьогодні, 18:30
На війні загинув військовий з Шацької громади Ігор Хомик.
Про це повідомляють на сторінці Четвертого відділу Ковельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у фейсбуці.
Відомо, що чоловік 1984 року народження, житель села Мельники Шацької громади.
Ігор був військовослужбовцем 2-го окремого стрілецького батальйону. Воїн загинув 1 червня 2023 року внаслідок обстрілу позицій району командно – спостережного пункту підрозділу в районі н.п. Степове Васильківського району Запорізької області.
У чоловіка залишилися троє дітей.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна памʼять!
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Про це повідомляють на сторінці Четвертого відділу Ковельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у фейсбуці.
Відомо, що чоловік 1984 року народження, житель села Мельники Шацької громади.
Ігор був військовослужбовцем 2-го окремого стрілецького батальйону. Воїн загинув 1 червня 2023 року внаслідок обстрілу позицій району командно – спостережного пункту підрозділу в районі н.п. Степове Васильківського району Запорізької області.
У чоловіка залишилися троє дітей.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна памʼять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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