На Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинув воїн із Волині Ігор Хомик

На Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинув воїн із Волині Ігор Хомик
На війні загинув військовий з Шацької громади Ігор Хомик.

Про це повідомляють на сторінці Четвертого відділу Ковельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у фейсбуці.

Відомо, що чоловік 1984 року народження, житель села Мельники Шацької громади.

Ігор був військовослужбовцем 2-го окремого стрілецького батальйону. Воїн загинув 1 червня 2023 року внаслідок обстрілу позицій району командно – спостережного пункту підрозділу в районі н.п. Степове Васильківського району Запорізької області.

У чоловіка залишилися троє дітей.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна памʼять!

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Теги: Ігор Хомик, смерть, війна
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