На Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинув воїн із Волині Ігор Хомик

Ігор Хомик.



Про це повідомляють на сторінці Четвертого відділу Ковельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у



Відомо, що чоловік 1984 року народження, житель села Мельники Шацької громади.



Ігор був військовослужбовцем 2-го окремого стрілецького батальйону. Воїн загинув 1 червня 2023 року внаслідок обстрілу позицій району командно – спостережного пункту підрозділу в районі н.п. Степове Васильківського району Запорізької області.



У чоловіка залишилися троє дітей.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна памʼять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув військовий з Шацької громадиПро це повідомляють на сторінці Четвертого відділу Ковельського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у фейсбуці Відомо, що чоловік 1984 року народження, житель села Мельники Шацької громади.Ігор був військовослужбовцем 2-го окремого стрілецького батальйону. Воїн загинув 1 червня 2023 року внаслідок обстрілу позицій району командно – спостережного пункту підрозділу в районі н.п. Степове Васильківського району Запорізької області.У чоловіка залишилися троє дітей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію