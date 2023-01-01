У Луцьку − ДТП за участю двох авто. ВІДЕО

У Луцьку − ДТП за участю двох авто. ВІДЕО
Автопригода у участю двох автівок трапилася учора, 2 червня, на вулиці Карбишева.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині.

Патрульні, які прибули на місце події, з’ясували, що водій Renault Scenic, виїжджаючи з прилеглої зони на головну дорогу, не впевнився в безпеці свого руху й не пропустив автомобіль марки Volkswagen. Через це і відбулося зіткнення, унаслідок якого транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто з учасників події не травмувався.

На порушника патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.


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Теги: аварія, Луцьк, ДТП
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