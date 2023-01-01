У Луцьку − ДТП за участю двох авто. ВІДЕО





Про це інформує пресслужба



Патрульні, які прибули на місце події, з’ясували, що водій Renault Scenic, виїжджаючи з прилеглої зони на головну дорогу, не впевнився в безпеці свого руху й не пропустив автомобіль марки Volkswagen. Через це і відбулося зіткнення, унаслідок якого транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто з учасників події не травмувався.



На порушника патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода у участю двох автівок трапилася учора, 2 червня, на вулиці Карбишева.Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волині Патрульні, які прибули на місце події, з’ясували, що водій Renault Scenic, виїжджаючи з прилеглої зони на головну дорогу, не впевнився в безпеці свого руху й не пропустив автомобіль марки Volkswagen. Через це і відбулося зіткнення, унаслідок якого транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто з учасників події не травмувався.На порушника патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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