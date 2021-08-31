У Луцькому районі 28-річний чоловік покінчив життя самогубством





Про це виданню



Відомо, що чоловіка звали Дмитро. Його тіло знайшли рідні у гаражі на території власного домогосподарства.



Чоловіку було близько 28 років. Що стало причиною такого вчинку - поки невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Голишів Боратинської громади покінчив із життям молодий чоловік. Це трапилося у суботу, 3 червня.Про це виданню ВСН стало відомо із власних джерел.Відомо, що чоловіка звали. Його тіло знайшли рідні у гаражі на території власного домогосподарства.Чоловіку було близько 28 років. Що стало причиною такого вчинку - поки невідомо.

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