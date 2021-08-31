У Луцькому районі 28-річний чоловік покінчив життя самогубством

У Луцькому районі 28-річний чоловік покінчив життя самогубством
У селі Голишів Боратинської громади покінчив із життям молодий чоловік. Це трапилося у суботу, 3 червня.

Про це виданню ВСН стало відомо із власних джерел.

Відомо, що чоловіка звали Дмитро. Його тіло знайшли рідні у гаражі на території власного домогосподарства.

Чоловіку було близько 28 років. Що стало причиною такого вчинку - поки невідомо.

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Теги: самогубство, смерть, Голишів
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