У Луцькому районі 28-річний чоловік покінчив життя самогубством
Сьогодні, 16:30
У селі Голишів Боратинської громади покінчив із життям молодий чоловік. Це трапилося у суботу, 3 червня.
Про це виданню ВСН стало відомо із власних джерел.
Відомо, що чоловіка звали Дмитро. Його тіло знайшли рідні у гаражі на території власного домогосподарства.
Чоловіку було близько 28 років. Що стало причиною такого вчинку - поки невідомо.
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Про це виданню ВСН стало відомо із власних джерел.
Відомо, що чоловіка звали Дмитро. Його тіло знайшли рідні у гаражі на території власного домогосподарства.
Чоловіку було близько 28 років. Що стало причиною такого вчинку - поки невідомо.
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