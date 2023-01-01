Ексдиректора лісгоспу на Волині підозрюють у розтраті 4 мільйонів гривень





Про це пише



Слідство не розголошує імені підозрюваного, однак було зазначено, що наразі він очолює Південний регіональний офіс державного підприємства «Ліси України». Згідно з Олександр Грицай.



Як повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, раніше чоловік очолював «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Камінь-Каширськагроліс».



«Упродовж декількох років фігурант за попередньою змовою з головним бухгалтером держпідприємства перерахував понад 4,1 млн грн підприємцям за нібито надані послуги з ремонту транспортних засобів, автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття, навантаження лісопродукції тощо. Насправді жодних робіт комерсанти не виконували, навіть не було укладено договорів про надання послуг», – йдеться у



Посадовцю повідомили про підозру у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 ККУ). Санкція статті передбачає до 12 років тюрми. Наразі правоохоронці встановлюють спільників підозрюваного.



У пресслужбі прокуратури Волині додають, що чоловік перебуває під домашнім арештом. На його майно накладений арешт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ексдиректора лісогосподарського підприємства на Волині підозрюють у розтраті понад 4 мільйонів гривень. За версією слідства, цю суму чоловік перерахував підприємцям за послуги, які насправді надані не були.Про це пише ZAXID.NET Слідство не розголошує імені підозрюваного, однак було зазначено, що наразі він очолює Південний регіональний офіс державного підприємства «Ліси України». Згідно з даними офіційного сайту, наразі його керівником єЯк повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, раніше чоловік очолював «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Камінь-Каширськагроліс».«Упродовж декількох років фігурант за попередньою змовою з головним бухгалтером держпідприємства перерахував понад 4,1 млн грн підприємцям за нібито надані послуги з ремонту транспортних засобів, автоперевезення, ремонту приміщень, вивозу сміття, навантаження лісопродукції тощо. Насправді жодних робіт комерсанти не виконували, навіть не було укладено договорів про надання послуг», – йдеться у повідомленні Посадовцю повідомили про підозру у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 191 ККУ). Санкція статті передбачає до 12 років тюрми. Наразі правоохоронці встановлюють спільників підозрюваного.У пресслужбі прокуратури Волині додають, що чоловік перебуває під домашнім арештом. На його майно накладений арешт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію