Родина загиблого на війні волинянина просить присвоїти воїну звання Героя
Сьогодні, 13:49
Вдова загиблого військовослужбовця з Волині Сергія Шинкарука Іванна зареєструвала петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно.
Суспільному жінка розповіла, що її чоловік заслуговує на це, бо в бій ішов одним з перших.
Станом на друге червня петиція на сайті президента набрала понад три тисячі підписів із 25-ти необхідних.
Сергій Шинкарук загинув 16 вересня 2022 року через атаку ворожого дрона. Полеглому бійцеві було 34 роки, – розповіла Іванна.
"Як би тяжко йому не було, він мені казав, що все добре. І від командира, і від хлопців я чула, що він не боявся йти у бій. Їх бомбили, побратима поранило, і він надав першу медичну допомогу так, що той втратив дуже мало крові, спас йому життя", – каже вдова.
Зі слів Галини Шинкарук, матері загиблого, Сергій 24 лютого 2022 року, у свій день народження, вступив до тероборони Копачівської громади. Тут служив до червня, потім був мобілізований у військо, де проходив півторамісячне навчання. На передову, – каже жінка, – поїхав у складі 79-ої десантно-штурмової бригади, там був навідником протитанкового взводу.
"Я думаю, що мій син заслуговує на звання Героя, оскільки віддав молоде життя за нас всіх, за маленьких донечок", – говорить мати.
Як згадує дружина загиблого, до війни сім'я оселилася в Олександрівці, тут зробили ремонт у будинку і почали зводити літню кухню.
"Сергій працював, їздив в Польщу, дітки маленькі чекали завжди його", – говорить Іванна.
У бійця залишилось двоє доньок: семирічна Оля та десятирічна Діана. Дівчата розповідають: сумують за батьком, який у спогадах назавжди залишиться добрим і люблячим.
Старший брат загиблого бійця – каже Галина Шинкарук, – нині теж на війні, служить в іншому підрозділі. Його всією родиною чекають з перемогою.
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Суспільному жінка розповіла, що її чоловік заслуговує на це, бо в бій ішов одним з перших.
Станом на друге червня петиція на сайті президента набрала понад три тисячі підписів із 25-ти необхідних.
Сергій Шинкарук загинув 16 вересня 2022 року через атаку ворожого дрона. Полеглому бійцеві було 34 роки, – розповіла Іванна.
"Як би тяжко йому не було, він мені казав, що все добре. І від командира, і від хлопців я чула, що він не боявся йти у бій. Їх бомбили, побратима поранило, і він надав першу медичну допомогу так, що той втратив дуже мало крові, спас йому життя", – каже вдова.
Зі слів Галини Шинкарук, матері загиблого, Сергій 24 лютого 2022 року, у свій день народження, вступив до тероборони Копачівської громади. Тут служив до червня, потім був мобілізований у військо, де проходив півторамісячне навчання. На передову, – каже жінка, – поїхав у складі 79-ої десантно-штурмової бригади, там був навідником протитанкового взводу.
"Я думаю, що мій син заслуговує на звання Героя, оскільки віддав молоде життя за нас всіх, за маленьких донечок", – говорить мати.
Як згадує дружина загиблого, до війни сім'я оселилася в Олександрівці, тут зробили ремонт у будинку і почали зводити літню кухню.
"Сергій працював, їздив в Польщу, дітки маленькі чекали завжди його", – говорить Іванна.
У бійця залишилось двоє доньок: семирічна Оля та десятирічна Діана. Дівчата розповідають: сумують за батьком, який у спогадах назавжди залишиться добрим і люблячим.
Старший брат загиблого бійця – каже Галина Шинкарук, – нині теж на війні, служить в іншому підрозділі. Його всією родиною чекають з перемогою.
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