Родина загиблого на війні волинянина просить присвоїти воїну звання Героя

Родина загиблого на війні волинянина просить присвоїти воїну звання Героя
Вдова загиблого військовослужбовця з Волині Сергія Шинкарука Іванна зареєструвала петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно.

Суспільному жінка розповіла, що її чоловік заслуговує на це, бо в бій ішов одним з перших.

Станом на друге червня петиція на сайті президента набрала понад три тисячі підписів із 25-ти необхідних.

Сергій Шинкарук загинув 16 вересня 2022 року через атаку ворожого дрона. Полеглому бійцеві було 34 роки, – розповіла Іванна.

"Як би тяжко йому не було, він мені казав, що все добре. І від командира, і від хлопців я чула, що він не боявся йти у бій. Їх бомбили, побратима поранило, і він надав першу медичну допомогу так, що той втратив дуже мало крові, спас йому життя", – каже вдова.

Зі слів Галини Шинкарук, матері загиблого, Сергій 24 лютого 2022 року, у свій день народження, вступив до тероборони Копачівської громади. Тут служив до червня, потім був мобілізований у військо, де проходив півторамісячне навчання. На передову, – каже жінка, – поїхав у складі 79-ої десантно-штурмової бригади, там був навідником протитанкового взводу.

"Я думаю, що мій син заслуговує на звання Героя, оскільки віддав молоде життя за нас всіх, за маленьких донечок", – говорить мати.

Як згадує дружина загиблого, до війни сім'я оселилася в Олександрівці, тут зробили ремонт у будинку і почали зводити літню кухню.

"Сергій працював, їздив в Польщу, дітки маленькі чекали завжди його", – говорить Іванна.

У бійця залишилось двоє доньок: семирічна Оля та десятирічна Діана. Дівчата розповідають: сумують за батьком, який у спогадах назавжди залишиться добрим і люблячим.

Старший брат загиблого бійця – каже Галина Шинкарук, – нині теж на війні, служить в іншому підрозділі. Його всією родиною чекають з перемогою.


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Теги: Сергій Шинкарук, звання Героя, війна
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