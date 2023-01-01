Родина загиблого на війні волинянина просить присвоїти воїну звання Героя

Сергія Шинкарука Іванна зареєструвала петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно.







Станом на друге червня петиція на сайті президента набрала понад три тисячі підписів із 25-ти необхідних.



Сергій Шинкарук загинув 16 вересня 2022 року через атаку ворожого дрона. Полеглому бійцеві було 34 роки, – розповіла Іванна.



"Як би тяжко йому не було, він мені казав, що все добре. І від командира, і від хлопців я чула, що він не боявся йти у бій. Їх бомбили, побратима поранило, і він надав першу медичну допомогу так, що той втратив дуже мало крові, спас йому життя", – каже вдова.



Зі слів Галини Шинкарук, матері загиблого, Сергій 24 лютого 2022 року, у свій день народження, вступив до тероборони Копачівської громади. Тут служив до червня, потім був мобілізований у військо, де проходив півторамісячне навчання. На передову, – каже жінка, – поїхав у складі 79-ої десантно-штурмової бригади, там був навідником протитанкового взводу.



"Я думаю, що мій син заслуговує на звання Героя, оскільки віддав молоде життя за нас всіх, за маленьких донечок", – говорить мати.



Як згадує дружина загиблого, до війни сім'я оселилася в Олександрівці, тут зробили ремонт у будинку і почали зводити літню кухню.



"Сергій працював, їздив в Польщу, дітки маленькі чекали завжди його", – говорить Іванна.



У бійця залишилось двоє доньок: семирічна Оля та десятирічна Діана. Дівчата розповідають: сумують за батьком, який у спогадах назавжди залишиться добрим і люблячим.



Старший брат загиблого бійця – каже Галина Шинкарук, – нині теж на війні, служить в іншому підрозділі. Його всією родиною чекають з перемогою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вдова загиблого військовослужбовця з Волинізареєструвала петицію про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Суспільному жінка розповіла, що її чоловік заслуговує на це, бо в бій ішов одним з перших.Станом на друге червняна сайті президента набрала понад три тисячі підписів із 25-ти необхідних.Сергій Шинкарук загинув 16 вересня 2022 року через атаку ворожого дрона. Полеглому бійцеві було 34 роки, – розповіла Іванна."Як би тяжко йому не було, він мені казав, що все добре. І від командира, і від хлопців я чула, що він не боявся йти у бій. Їх бомбили, побратима поранило, і він надав першу медичну допомогу так, що той втратив дуже мало крові, спас йому життя", – каже вдова.Зі слів, матері загиблого, Сергій 24 лютого 2022 року, у свій день народження, вступив до тероборони Копачівської громади. Тут служив до червня, потім був мобілізований у військо, де проходив півторамісячне навчання. На передову, – каже жінка, – поїхав у складі 79-ої десантно-штурмової бригади, там був навідником протитанкового взводу."Я думаю, що мій син заслуговує на звання Героя, оскільки віддав молоде життя за нас всіх, за маленьких донечок", – говорить мати.Як згадує дружина загиблого, до війни сім'я оселилася в Олександрівці, тут зробили ремонт у будинку і почали зводити літню кухню."Сергій працював, їздив в Польщу, дітки маленькі чекали завжди його", – говорить Іванна.У бійця залишилось двоє доньок: семирічна Оля та десятирічна Діана. Дівчата розповідають: сумують за батьком, який у спогадах назавжди залишиться добрим і люблячим.Старший брат загиблого бійця – каже Галина Шинкарук, – нині теж на війні, служить в іншому підрозділі. Його всією родиною чекають з перемогою.

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