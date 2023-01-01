Поблизу Луцька − пожежа: горіла хата-пустка. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі



Вчора о 19:57 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу. Перший підрозділ служби 101 прибув на місце через 16 хвилин, на гасіння було подано два водяних стволи. Пожежу вдалося ліквідувати о 21:01.



Причина пожежі встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 червня рятувальники 1, 2 та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Луцька ліквідували пожежу в хаті-пустці у селі Городище Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині Вчора о 19:57 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу. Перший підрозділ служби 101 прибув на місце через 16 хвилин, на гасіння було подано два водяних стволи. Пожежу вдалося ліквідувати о 21:01.Причина пожежі встановлюється.

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