Поблизу Луцька − пожежа: горіла хата-пустка. ФОТО
Сьогодні, 11:55
2 червня рятувальники 1, 2 та 25-ї Державних пожежно-рятувальних частин Луцька ліквідували пожежу в хаті-пустці у селі Городище Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора о 19:57 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу. Перший підрозділ служби 101 прибув на місце через 16 хвилин, на гасіння було подано два водяних стволи. Пожежу вдалося ліквідувати о 21:01.
Причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора о 19:57 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу. Перший підрозділ служби 101 прибув на місце через 16 хвилин, на гасіння було подано два водяних стволи. Пожежу вдалося ліквідувати о 21:01.
Причина пожежі встановлюється.
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