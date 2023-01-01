Росіяни втратили ще 32 артсистеми та 560 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 209470 (+560) осіб,

- танків ‒ 3829 (+10) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од,

- артилерійських систем – 3533 (+32) од,

- РСЗВ – 582 (+7) од,

- засобів ППО ‒ 342 (+7) од,

- літаків – 313 (+0) од,

- гелікоптерів – 298 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),

- крилатих ракет ‒ 1132 (+15),

- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,

- спеціальної техніки ‒ 475 (+10).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти лише за добу втратили на війні 10 танків, 32 артсистеми та 7 засобів ППО.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 209470 (+560) осіб,- танків ‒ 3829 (+10) од,- бойових броньованих машин ‒ 7502 (+12) од,- артилерійських систем – 3533 (+32) од,- РСЗВ – 582 (+7) од,- засобів ППО ‒ 342 (+7) од,- літаків – 313 (+0) од,- гелікоптерів – 298 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3165 (+28),- крилатих ракет ‒ 1132 (+15),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6289 (+22) од,- спеціальної техніки ‒ 475 (+10).

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