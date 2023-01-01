У війні з росією загинув волинянин Сергій Вознюк

Сергія Вознюка 1984 року народження.



Про це повідомив міський голова Борис Карпус у фейсбуці.



«Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам. Вічна пам’ять і вдячність Герою!» – написав Капус.



Інформацію щодо прибуття тіла та похорону повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять!

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