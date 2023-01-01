У війні з росією загинув волинянин Сергій Вознюк
Сьогодні, 09:45
Російські окупанти забрали життя військового з Нововолинська Сергія Вознюка 1984 року народження.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус у фейсбуці.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам. Вічна пам’ять і вдячність Герою!» – написав Капус.
Інформацію щодо прибуття тіла та похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять!
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус у фейсбуці.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і побратимам. Вічна пам’ять і вдячність Герою!» – написав Капус.
Інформацію щодо прибуття тіла та похорону повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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