Курс валют у Луцьку 3 червня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.10, а продають за – 40.34.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8.90.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 червня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.30.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.10, а продають за – 40.34.Щодо польського злотого, то його купують за 8.76, а продають за 8.90.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію