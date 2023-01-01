На Волині вкотре перевірять укриття
Сьогодні, 12:40
Вчора, 2 червня, відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. На порядку денному – цілодобовий доступ населення Волині до захисних споруд. Тепер укриття в області обіцяють повторно перевірити.
Про це інформують на сторінці Волинської обласної військової адміністрації.
За дорученням начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка, нараду провів його перший заступник Сергій Мовенко.
«Трагічний випадок, який стався у Києві, викликав необхідність у перевірці фонду захисних споруд Волині. Війна триває. Розслаблятися не час. Тому ми разом з поліцією, рятувальниками, органами місцевого самоврядування повинні ще раз обстежити укриття: чи відкриті вони та чи забезпечені усім необхідним», – зазначив Сергій Мовенко.
Тож на засіданні комісії ТЕБ та НС вирішили:
• визначити відповідальних за перевірку захисних споруд,
• забезпечити цілодобовий доступ населення до укриттів незалежно від форм власності.
Як розповів начальник управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук, на Волині обліковано 346 захисних споруд (93 сховища та 253 протирадіаційних укриття).
«А саме, у Володимирському районі 85 захисних споруд, 16 у Камінь-Каширському районі, 81 у Ковельському районі та 164 у Луцькому районі. Окрім того, органи місцевого самоврядування облікували 18 споруд подвійного значення та 1 704 найпростіші укриття», – повідомив головний рятувальник області.
Інтерактивна карта місць розташування захисних споруд цивільного захисту Волині за старим адміністративним устроєм тут: http://surl.li/hostz.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформують на сторінці Волинської обласної військової адміністрації.
За дорученням начальника Волинської ОВА Юрія Погуляйка, нараду провів його перший заступник Сергій Мовенко.
«Трагічний випадок, який стався у Києві, викликав необхідність у перевірці фонду захисних споруд Волині. Війна триває. Розслаблятися не час. Тому ми разом з поліцією, рятувальниками, органами місцевого самоврядування повинні ще раз обстежити укриття: чи відкриті вони та чи забезпечені усім необхідним», – зазначив Сергій Мовенко.
Тож на засіданні комісії ТЕБ та НС вирішили:
• визначити відповідальних за перевірку захисних споруд,
• забезпечити цілодобовий доступ населення до укриттів незалежно від форм власності.
Як розповів начальник управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук, на Волині обліковано 346 захисних споруд (93 сховища та 253 протирадіаційних укриття).
«А саме, у Володимирському районі 85 захисних споруд, 16 у Камінь-Каширському районі, 81 у Ковельському районі та 164 у Луцькому районі. Окрім того, органи місцевого самоврядування облікували 18 споруд подвійного значення та 1 704 найпростіші укриття», – повідомив головний рятувальник області.
Інтерактивна карта місць розташування захисних споруд цивільного захисту Волині за старим адміністративним устроєм тут: http://surl.li/hostz.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині вкотре перевірять укриття
Сьогодні, 12:40
Поблизу Луцька − пожежа: горіла хата-пустка. ФОТО
Сьогодні, 11:55
Росіяни втратили ще 32 артсистеми та 560 окупантів
Сьогодні, 10:57
Курс валют у Луцьку 3 червня
Сьогодні, 10:13
У війні з росією загинув волинянин Сергій Вознюк
Сьогодні, 09:45
Медіа