На Волині вкотре перевірять укриття

Вчора, 2 червня, відбулося позачергове засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС. На порядку денному – цілодобовий доступ населення Волині до захисних споруд. Тепер укриття в області обіцяють повторно перевірити.Про це інформують на сторінці Волинської обласної військової адміністрації.За дорученням начальника Волинської ОВА, нараду провів його перший заступник«Трагічний випадок, який стався у Києві, викликав необхідність у перевірці фонду захисних споруд Волині. Війна триває. Розслаблятися не час. Тому ми разом з поліцією, рятувальниками, органами місцевого самоврядування повинні ще раз обстежити укриття: чи відкриті вони та чи забезпечені усім необхідним», – зазначив Сергій Мовенко.Тож на засіданні комісії ТЕБ та НС вирішили:• визначити відповідальних за перевірку захисних споруд,• забезпечити цілодобовий доступ населення до укриттів незалежно від форм власності.Як розповів начальник управління ДСНС України у Волинській області, на Волині обліковано 346 захисних споруд (93 сховища та 253 протирадіаційних укриття).«А саме, у Володимирському районі 85 захисних споруд, 16 у Камінь-Каширському районі, 81 у Ковельському районі та 164 у Луцькому районі. Окрім того, органи місцевого самоврядування облікували 18 споруд подвійного значення та 1 704 найпростіші укриття», – повідомив головний рятувальник області.Інтерактивна карта місць розташування захисних споруд цивільного захисту Волині за старим адміністративним устроєм тут: