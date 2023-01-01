Росія забрала життя бійця з Волині Антона Скаршевського

Антон Скаршевський.



Про це повідомили на сторінці Любомльської міської територіальної громади у



Відомо, що волинянин 1986 року народження загинув 1 червня у Запорізькій області.



«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого і розділяємо з ними біль втрати», – йдеться у повідомленні.



Інформацію щодо прибуття тіла загиблого та чину похорону повідомляють згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна памʼять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з росією загинув житель міста ЛюбомльПро це повідомили на сторінці Любомльської міської територіальної громади у фейсбуці Відомо, що волинянин 1986 року народження загинув 1 червня у Запорізькій області.«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого і розділяємо з ними біль втрати», – йдеться у повідомленні.Інформацію щодо прибуття тіла загиблого та чину похорону повідомляють згодом.

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