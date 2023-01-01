Росія забрала життя бійця з Волині Антона Скаршевського

Росія забрала життя бійця з Волині Антона Скаршевського
У війні з росією загинув житель міста Любомль Антон Скаршевський.

Про це повідомили на сторінці Любомльської міської територіальної громади у фейсбуці.

Відомо, що волинянин 1986 року народження загинув 1 червня у Запорізькій області.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого і розділяємо з ними біль втрати», – йдеться у повідомленні.

Інформацію щодо прибуття тіла загиблого та чину похорону повідомляють згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна памʼять!

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Теги: Антон Скаршевський, війна, смерть
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