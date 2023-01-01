Юна винахідниця з Луцька перемогла у міжнародній виставці інновацій
Сьогодні, 21:40
Вихованка Волинської Малої академії наук Мар'яна Іреник виграла «золото» у міжнародній виставці інновацій.
Про це повідомили на сторінці Волинської МАН у фейсбуці.
1 травня у польському місті Бидгощ проходила виставка віртуальних інновацій «E-NNOVATE», яка збирає світових винахідників на єдиній платформі. «E-NNOVATE» стала світовою ареною для демонстрації винаходів.
«Наша вихованка Мар'яна Іреник <учениця> Луцького ліцею 21 імені Михайла Кравчука виборола ЗОЛОТО за дослідження антиексудативної активності вперше синтезованих похідних імідазо<2,1-b><1,3> тіазину», − йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці Волинської МАН у фейсбуці.
1 травня у польському місті Бидгощ проходила виставка віртуальних інновацій «E-NNOVATE», яка збирає світових винахідників на єдиній платформі. «E-NNOVATE» стала світовою ареною для демонстрації винаходів.
«Наша вихованка Мар'яна Іреник <учениця> Луцького ліцею 21 імені Михайла Кравчука виборола ЗОЛОТО за дослідження антиексудативної активності вперше синтезованих похідних імідазо<2,1-b><1,3> тіазину», − йдеться у дописі.
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