Юна винахідниця з Луцька перемогла у міжнародній виставці інновацій

Мар'яна Іреник виграла «золото» у міжнародній виставці інновацій.



Про це повідомили на сторінці Волинської МАН у



1 травня у польському місті Бидгощ проходила виставка віртуальних інновацій «E-NNOVATE», яка збирає світових винахідників на єдиній платформі. «E-NNOVATE» стала світовою ареною для демонстрації винаходів.



«Наша вихованка Мар'яна Іреник <учениця> Луцького ліцею 21 імені Михайла Кравчука виборола ЗОЛОТО за дослідження антиексудативної активності вперше синтезованих похідних імідазо<2,1-b><1,3> тіазину», − йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вихованка Волинської Малої академії науквиграла «золото» у міжнародній виставці інновацій.Про це повідомили на сторінці Волинської МАН у фейсбуці 1 травня у польському місті Бидгощ проходила виставка віртуальних інновацій «E-NNOVATE», яка збирає світових винахідників на єдиній платформі. «E-NNOVATE» стала світовою ареною для демонстрації винаходів.«Наша вихованка Мар'яна Іреник <учениця> Луцького ліцею 21 імені Михайла Кравчука виборола ЗОЛОТО за дослідження антиексудативної активності вперше синтезованих похідних імідазо<2,1-b><1,3> тіазину», − йдеться у дописі.

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