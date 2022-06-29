Рішення приймали швидко: в лікарні на Волині врятували вагітну жінку

Рішення приймали швидко: в лікарні на Волині врятували вагітну жінку
2 червня в Нововолинській центральній міській лікарні лапароскопічно видалили апендицит вагітній жінці.

Про це з посиланням місцевий медзаклад пише БУГ.

Нормальний перебіг вагітності на 32-му тижні ускладнився гострим апендицитом.

"Лікування – лише оперативне. Рішення потрібно приймати швидко з метою запобігання ймовірних ускладнень, що становлять пряму загрозу життю матері та плоду", – йдеться у повідомленні.

Лапароскопічну апендектомію провели команда досвідчених хірургів під наглядом акушер-гінекологів.

"Відновлення після лапароскопії проходить значно швидше! Майбутня мама почуває себе добре та вже виписана додому", – йдеться у дописі.


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Теги: Нововолинськ, лікарня
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