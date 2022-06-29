Рішення приймали швидко: в лікарні на Волині врятували вагітну жінку





Про це з посиланням місцевий медзаклад пише



Нормальний перебіг вагітності на 32-му тижні ускладнився гострим апендицитом.



"Лікування – лише оперативне. Рішення потрібно приймати швидко з метою запобігання ймовірних ускладнень, що становлять пряму загрозу життю матері та плоду", – йдеться у повідомленні.



Лапароскопічну апендектомію провели команда досвідчених хірургів під наглядом акушер-гінекологів.



"Відновлення після лапароскопії проходить значно швидше! Майбутня мама почуває себе добре та вже виписана додому", – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 червня в Нововолинській центральній міській лікарні лапароскопічно видалили апендицит вагітній жінці.Про це з посиланням місцевий медзаклад пише БУГ Нормальний перебіг вагітності на 32-му тижні ускладнився гострим апендицитом."Лікування – лише оперативне. Рішення потрібно приймати швидко з метою запобігання ймовірних ускладнень, що становлять пряму загрозу життю матері та плоду", – йдеться у повідомленні.Лапароскопічну апендектомію провели команда досвідчених хірургів під наглядом акушер-гінекологів."Відновлення після лапароскопії проходить значно швидше! Майбутня мама почуває себе добре та вже виписана додому", – йдеться у дописі.

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