Рішення приймали швидко: в лікарні на Волині врятували вагітну жінку
Сьогодні, 22:20
2 червня в Нововолинській центральній міській лікарні лапароскопічно видалили апендицит вагітній жінці.
Про це з посиланням місцевий медзаклад пише БУГ.
Нормальний перебіг вагітності на 32-му тижні ускладнився гострим апендицитом.
"Лікування – лише оперативне. Рішення потрібно приймати швидко з метою запобігання ймовірних ускладнень, що становлять пряму загрозу життю матері та плоду", – йдеться у повідомленні.
Лапароскопічну апендектомію провели команда досвідчених хірургів під наглядом акушер-гінекологів.
"Відновлення після лапароскопії проходить значно швидше! Майбутня мама почуває себе добре та вже виписана додому", – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це з посиланням місцевий медзаклад пише БУГ.
Нормальний перебіг вагітності на 32-му тижні ускладнився гострим апендицитом.
"Лікування – лише оперативне. Рішення потрібно приймати швидко з метою запобігання ймовірних ускладнень, що становлять пряму загрозу життю матері та плоду", – йдеться у повідомленні.
Лапароскопічну апендектомію провели команда досвідчених хірургів під наглядом акушер-гінекологів.
"Відновлення після лапароскопії проходить значно швидше! Майбутня мама почуває себе добре та вже виписана додому", – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Рішення приймали швидко: в лікарні на Волині врятували вагітну жінку
Сьогодні, 22:20
Петиція про створення окремих жіночих та чоловічих вагонів у потягах набрала необхідну кількість голосів
Сьогодні, 21:11
У волинський музей передали ікону-мушлю ХІХ століття. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Погода у Луцьку на завтра, 4 червня
Сьогодні, 20:00
Медіа