Повітряні сили вночі знищили чотири ракети й три дрони

Повітряні сили вночі знищили чотири ракети й три дрони
З 01.00 по 04.00 год 4 червня противник застосував п’ять іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» з Брянської області, а також шість крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 – випущені із шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспію.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети та три ударні дрони.

Також сили протиповітряної оборони знищили на дальніх підступах всі ворожі повітряні цілі, які намагалися атакувати Київ.

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Теги: ракети, дрони, ЗСУ
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