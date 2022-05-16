Учасник Kalush Orchestra з Волині зробив пропозицію коханій на сцені. ВІДЕО

Учасник Kalush Orchestra з Волині зробив пропозицію коханій на сцені. ВІДЕО
Мультиінструменталіст з Волині Віталій Дужик з гурту Kalush Orchestra зробив пропозицію своїй дівчині Євгенії. Артист запропонував коханій стати його дружиною просто на сцені.

Радісну новину повідомив гурт Kalush Orchestra. Сталося все одразу після виступу в польському місті Лодзь.

Віталій Дужик перед гостями концерту покликав дівчину на сцену, став на одне коліно і сказав зворушливі слова. Він попросив її стати його дружиною. Його кохана не змогла стримати сліз від щастя. Після цього пара обійнялася та поцілувалася.

У Instagram музиканти опублікували відео з пропозиції та привітали учасника свого колективу.

Віталій Дужик у соцмережах додав, що дівчина сказала "так" і наголосив, що дуже її кохає. "Це момент, який ми запам‘ятаємо на все життя", – написав музикант.

А його кохана Євгенія Мазуренко зізналася, що не очікувала цього. А зранку вона опублікувала фото з каблучкою.

"Щаслива", – наголосила дівчина.

Кохані зустрічаються понад три роки.


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Теги: Kalush Orchestra, освідчення, Волинь
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