Учасник Kalush Orchestra з Волині зробив пропозицію коханій на сцені. ВІДЕО

Мультиінструменталіст з Волиніз гурту Kalush Orchestra зробив пропозицію своїй дівчині Євгенії. Артист запропонував коханій стати його дружиною просто на сцені.Радісну новину повідомив гурт Kalush Orchestra. Сталося все одразу після виступу в польському місті Лодзь.Віталій Дужик перед гостями концерту покликав дівчину на сцену, став на одне коліно і сказав зворушливі слова. Він попросив її стати його дружиною. Його кохана не змогла стримати сліз від щастя. Після цього пара обійнялася та поцілувалася.У Instagram музиканти опублікували відео з пропозиції та привітали учасника свого колективу.Віталій Дужик у соцмережах додав, що дівчина сказала "так" і наголосив, що дуже її кохає. "Це момент, який ми запам‘ятаємо на все життя", – написав музикант.А його коханазізналася, що не очікувала цього. А зранку вона опублікувала фото з каблучкою."Щаслива", – наголосила дівчина.Кохані зустрічаються понад три роки.