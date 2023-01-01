Дві російські ракети влучили в аеродром біля Кропивницького
Сьогодні, 10:55
Дві російських крилатих ракети вночі на 4 червня влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні.
"Крилаті ракети усі не знищили, знищені чотири з шести. На жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького", - сказав він.
Ігнат не розповів про наслідки, але зазначив, що потрібно посилювати всю Україну ППО.
Також він додав, що в Сумській області є ураження об'єктів інфраструктури.
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Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні.
"Крилаті ракети усі не знищили, знищені чотири з шести. На жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького", - сказав він.
Ігнат не розповів про наслідки, але зазначив, що потрібно посилювати всю Україну ППО.
Також він додав, що в Сумській області є ураження об'єктів інфраструктури.
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Коментарі 2
ТРИКРАТНИЙ СМЕРДЯЧИЙ КРАДІЙ ПЕНСІЙ клоун зеленський вовка ПІDОРНЕ XYЙЛО ЛА-ЛА-ЛА!!!
таблетки, не забуваємо приймати таблетки
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