Дві російські ракети влучили в аеродром біля Кропивницького

Дві російські ракети влучили в аеродром біля Кропивницького
Дві російських крилатих ракети вночі на 4 червня влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні.

"Крилаті ракети усі не знищили, знищені чотири з шести. На жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького", - сказав він.

Ігнат не розповів про наслідки, але зазначив, що потрібно посилювати всю Україну ППО.

Також він додав, що в Сумській області є ураження об'єктів інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ракетна атака, аеродром, Кропивницький
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ТРИКРАТНИЙ СМЕРДЯЧИЙ КРАДІЙ ПЕНСІЙ клоун зеленський вовка ПІDОРНЕ XYЙЛО ЛА-ЛА-ЛА!!!
Відповісти
таблетки, не забуваємо приймати таблетки
Відповісти
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні загинув 21-річний син українського банкіра-мільйонера
Сьогодні, 12:20
У Луцьку після тривалої хвороби помер відомий нотаріус
Сьогодні, 11:30
Дві російські ракети влучили в аеродром біля Кропивницького
Сьогодні, 10:55
Курс валют у Луцьку 4 червня
Сьогодні, 10:40
Учасник Kalush Orchestra з Волині зробив пропозицію коханій на сцені. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
З-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло 2-річної дитини З-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло 2-річної дитини
Сьогодні, 09:16
Серед загиблих у Києві — матір з 9-річною донькою і 33-річна жінка: подробиці ракетної атаки Серед загиблих у Києві — матір з 9-річною донькою і 33-річна жінка: подробиці ракетної атаки
01 червень, 09:28
«Укриття просто не відкрили. Люди стукали»: киянин розповів, як загинула його дружина «Укриття просто не відкрили. Люди стукали»: киянин розповів, як загинула його дружина
01 червень, 09:10
У Києві внаслідок обстрілу є загиблі, серед яких дитина У Києві внаслідок обстрілу є загиблі, серед яких дитина
01 червень, 08:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні загинув 21-річний син українського банкіра-мільйонера
Сьогодні, 12:20
 0
У Луцьку після тривалої хвороби помер відомий нотаріус
Сьогодні, 11:30
 0
Дві російські ракети влучили в аеродром біля Кропивницького
Сьогодні, 10:55
 0
Курс валют у Луцьку 4 червня
Сьогодні, 10:40
 0
Учасник Kalush Orchestra з Волині зробив пропозицію коханій на сцені. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
 0
Медіа
відео
1/8