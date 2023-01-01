Дві російські ракети влучили в аеродром біля Кропивницького

Дві російських крилатих ракети вночі на 4 червня влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького.Про це повідомив речник Повітряних силу телемарафоні."Крилаті ракети усі не знищили, знищені чотири з шести. На жаль, влучили в оперативний аеродром поблизу Кропивницького", - сказав він.Ігнат не розповів про наслідки, але зазначив, що потрібно посилювати всю Україну ППО.Також він додав, що в Сумській області є ураження об'єктів інфраструктури.