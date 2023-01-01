Курс валют у Луцьку 4 червня
Сьогодні, 10:40
3 червня готівковий курс долара становить 36.95, продають його за 37.45.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.90, а продають за – 40.55.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.90, а продають за – 40.55.
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