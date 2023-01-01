Курс валют у Луцьку 4 червня

Курс валют у Луцьку 4 червня
3 червня готівковий курс долара становить 36.95, продають його за 37.45.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 39.90, а продають за – 40.55.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 4 червня
Сьогодні, 10:40
Учасник Kalush Orchestra з Волині зробив пропозицію коханій на сцені. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
Повітряні сили вночі знищили чотири ракети й три дрони
Сьогодні, 09:30
З-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло 2-річної дитини
Сьогодні, 09:16
Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 1 червня Курс валют у Луцьку 1 червня
01 червень, 09:15
Курс валют у Луцьку 30 травня Курс валют у Луцьку 30 травня
30 травень, 09:12
Курс валют у Луцьку 28 травня Курс валют у Луцьку 28 травня
28 травень, 09:17
Курс валют у Луцьку 26 травня Курс валют у Луцьку 26 травня
26 травень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 4 червня
Сьогодні, 10:40
 0
Учасник Kalush Orchestra з Волині зробив пропозицію коханій на сцені. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
 0
Повітряні сили вночі знищили чотири ракети й три дрони
Сьогодні, 09:30
 0
З-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло 2-річної дитини
Сьогодні, 09:16
 0
Скільки солдат і техніки росія втратила за минулу добу
Сьогодні, 09:10
 0
Медіа
відео
1/8