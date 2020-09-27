На війні загинув 21-річний син українського банкіра-мільйонера

Український банкір-мільйонервтратив на війні синаЦе сталося під Вугледаром Донецької області, - написав він у фейсбуці."Останнім часом ми часто на ніч говорили про війну, про жертви і він мене питав – от як там у звичайному житті люди ходять і живуть з думками, що тут на сході гинуть люди", – розповів підприємець.Оністрат пише, що за кілька днів виповнився б рік, як син пішов захищати Україну. А за місяць Остапу виповнилося б 22 роки."Він позавчора вдень шукав танк. Він дуже хотів знищити танк на річницю служби. Ввечері був засмучений, що не вдалося" – розповів він.Каже син змінився за останній рік. Став справжнім чоловіком.В Андрія Оністрата п'ятеро дітей. Він живе в цивільному шлюбі з телеведучою