На війні загинув 21-річний син українського банкіра-мільйонера
Сьогодні, 12:20
Український банкір-мільйонер Андрій Оністрат втратив на війні сина Остапа.
Це сталося під Вугледаром Донецької області, - написав він у фейсбуці.
"Останнім часом ми часто на ніч говорили про війну, про жертви і він мене питав – от як там у звичайному житті люди ходять і живуть з думками, що тут на сході гинуть люди", – розповів підприємець.
Оністрат пише, що за кілька днів виповнився б рік, як син пішов захищати Україну. А за місяць Остапу виповнилося б 22 роки.
"Він позавчора вдень шукав танк. Він дуже хотів знищити танк на річницю служби. Ввечері був засмучений, що не вдалося" – розповів він.
Каже син змінився за останній рік. Став справжнім чоловіком.
В Андрія Оністрата п'ятеро дітей. Він живе в цивільному шлюбі з телеведучою Валентиною Хамайко.
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Це сталося під Вугледаром Донецької області, - написав він у фейсбуці.
"Останнім часом ми часто на ніч говорили про війну, про жертви і він мене питав – от як там у звичайному житті люди ходять і живуть з думками, що тут на сході гинуть люди", – розповів підприємець.
Оністрат пише, що за кілька днів виповнився б рік, як син пішов захищати Україну. А за місяць Остапу виповнилося б 22 роки.
"Він позавчора вдень шукав танк. Він дуже хотів знищити танк на річницю служби. Ввечері був засмучений, що не вдалося" – розповів він.
Каже син змінився за останній рік. Став справжнім чоловіком.
В Андрія Оністрата п'ятеро дітей. Він живе в цивільному шлюбі з телеведучою Валентиною Хамайко.
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