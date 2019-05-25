Уперше на Волині: у Луцьку «класна мама» влаштувала випускникам останній дзвоник у шатрі-планетарії

31 травня 2023 року останній дзвоник пролунав у всіх школах Луцької територіальної громади. А в ліцеї № 22 для випускників 9-Г класу він був направду незвичайним.Про це Інформаційному агентствуповідомила класна керівниця 9-Г класута учні.По-особливому цікаво дзвенів останній дзвоник у ліцеї № 22 для юних випускників 9-Г класу. Класний керівник Коханюк Марія Василівна подарувала своєму першому випуску частину своєї душі, своєї творчості та креативу.Це було навіть сенсаційно, адже уперше в історії Луцька та навіть Волинської області, після спільної святкової лінійки педагог запросила своїх вихованців та батьків до спортивної зали, де на них чекав справжній сюрприз — мобільне шатро-планетарій, такий собі зірковий кінотеатр.Діти, батьки та перша вчителька мали змогу переглянути яскравий відеоролик, який ілюстрував їхнє цікаве шкільне життя від першого класу і до дев'ятого. А ще настрій дітям підняли смаколики: поп-корн, кола, цукерки.«Перші успіхи та розчарування, майстер-класи, шкільні свята, екскурсії. Ці кадри дарували і веселий сміх, і сльози радості, адже так швидко промайнули прекрасні роки дитинства», - зазначає Марія Василівна.Закінчилося свято дружніми світлинами, зробленими у яскравій фотозоні.Вдячні посмішки, сльози, теплі обійми, щирі слова вдячності, — таку подяку отримала "класна мама" за складну, але таку цікаву роботу у своїй шкільній родині 9-Г класу.