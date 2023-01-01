З-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло 2-річної дитини





Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі.



«Уночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося 2 рочки. Щирі співчуття рідним», – написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі 4 червня з-під завалів будинку у Підгородненській громаді Дніпропетровської області дістали тіло 2-річної дитини. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян зросла до 22, серед них – 5 дітей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі.«Уночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося 2 рочки. Щирі співчуття рідним», – написав він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію