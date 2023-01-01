З-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло 2-річної дитини

З-під завалів будинку на Дніпропетровщині дістали тіло 2-річної дитини
Вночі 4 червня з-під завалів будинку у Підгородненській громаді Дніпропетровської області дістали тіло 2-річної дитини. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян зросла до 22, серед них – 5 дітей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у телеграмі.

«Уночі з-під завалів дому в Підгородненській громаді дістали тіло дівчинки. Їй щойно виповнилося 2 рочки. Щирі співчуття рідним», – написав він.

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Теги: ракетна атака, Дніпропетровщина, завали
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