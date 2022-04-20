5 червня на Волині: гортаючи календар

5 червня на Волині: гортаючи календар
5 червня відзначають Всесвітній день охорони навколишнього середовища, Міжнародний день боротьби з незаконним, нерегульованим рибним промислом.

Також вітаємо усіх Леонтіїв, Михайлів та Сергіїв з їхнім днем ангела. Бажаємо їм здоров'я, злагоди та достатку.

Чим запам'ятався цей день з огляду подій на Волині у різні роки:

5 червня 1991 року на вулиці Селищній у Луцьку (в районі Вишкова) відкрився обласний ліцей природничого профілю.

Рівно через рік сесія Волинської облради народних депутатів головою ради обрала Бориса Клімчука.

У цей день 2002 року була створена обласна Асоціація незалежних волинських письменників імені Павла Чубинського. Головою її Провідної ради був обраний одноголосно письменник Олексій Добко.

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Теги: Волинь, свято
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