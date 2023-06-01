У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України





Про це пише



"Декілька кабельних операторів у Криму відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули ТБ трансляції", йдеться у повідомленні ДПСУ.



Як повідомив представник окупантів Крючков, "зламана трансляція низки кримських кабельних операторів, йде відключення сигналу".



Мешканець Сімферополя підтвердив Суспільному, що по кабельному телебаченню в окупованому Криму показують відеоролики про запланований контрнаступ ЗСУ.



Зауважимо, що 4 червня Міністерство оборони України оприлюднило відеоролик, в якому натякнули про контрнаступ, зазначивши, що оголошення про його початок не буде.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В окупованому Криму в ефірі декількох кабельних операторів показали ролик Міноборони України про те, що Україна не буде оголошувати про початок контрнаступу.Про це пише УП з посиланням на низку джерел: Держприкордонслужбу України , так званого "радника" голови окупантів Криму Олега Крючкова та Суспільне "Декілька кабельних операторів у Криму відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули ТБ трансляції", йдеться у повідомленні ДПСУ.Як повідомив представник окупантів Крючков, "зламана трансляція низки кримських кабельних операторів, йде відключення сигналу".Мешканець Сімферополя підтвердив Суспільному, що по кабельному телебаченню в окупованому Криму показують відеоролики про запланований контрнаступ ЗСУ.Зауважимо, що 4 червня Міністерство оборони України оприлюднило відеоролик, в якому натякнули про контрнаступ, зазначивши, що оголошення про його початок не буде.

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