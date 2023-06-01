У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
Сьогодні, 01:01
В окупованому Криму в ефірі декількох кабельних операторів показали ролик Міноборони України про те, що Україна не буде оголошувати про початок контрнаступу.
Про це пише УП з посиланням на низку джерел: Держприкордонслужбу України, так званого "радника" голови окупантів Криму Олега Крючкова та Суспільне.
"Декілька кабельних операторів у Криму відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули ТБ трансляції", йдеться у повідомленні ДПСУ.
Як повідомив представник окупантів Крючков, "зламана трансляція низки кримських кабельних операторів, йде відключення сигналу".
Мешканець Сімферополя підтвердив Суспільному, що по кабельному телебаченню в окупованому Криму показують відеоролики про запланований контрнаступ ЗСУ.
Зауважимо, що 4 червня Міністерство оборони України оприлюднило відеоролик, в якому натякнули про контрнаступ, зазначивши, що оголошення про його початок не буде.
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Про це пише УП з посиланням на низку джерел: Держприкордонслужбу України, так званого "радника" голови окупантів Криму Олега Крючкова та Суспільне.
"Декілька кабельних операторів у Криму відключають сигнал через те, що добрі люди хакнули ТБ трансляції", йдеться у повідомленні ДПСУ.
Як повідомив представник окупантів Крючков, "зламана трансляція низки кримських кабельних операторів, йде відключення сигналу".
Мешканець Сімферополя підтвердив Суспільному, що по кабельному телебаченню в окупованому Криму показують відеоролики про запланований контрнаступ ЗСУ.
Зауважимо, що 4 червня Міністерство оборони України оприлюднило відеоролик, в якому натякнули про контрнаступ, зазначивши, що оголошення про його початок не буде.
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