Художниця з Луцька отримала нагороду «Золотий мольберт»
Сьогодні, 03:13
Майстриня, арттерапевтка, засновниця артстудії «П’ятерня» Тетяна Мялковська з Луцька отримала нагороду «Золотий мольберт» як художниця-педагогиня.
Про це художниця написала на своїй сторінці у фейсбуці, пише Район. Луцьк.
Нагороду вручили у Львові в Національному музеї імені Андрія Шептицького 1 червня під час святкування 20-річчя заснування першої Дитячої галереї та Міжнародного конкурсу дитячої творчості «Золотий мольберт», який називають дитячим «Оскаром».
Тетяна Мялковська є також засновницею артреабілітаційного проєкту «Теплі долоні» – інтенсивної програми реабілітації дітей, евакуйованих з зон бойових дій.
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Про це художниця написала на своїй сторінці у фейсбуці, пише Район. Луцьк.
Нагороду вручили у Львові в Національному музеї імені Андрія Шептицького 1 червня під час святкування 20-річчя заснування першої Дитячої галереї та Міжнародного конкурсу дитячої творчості «Золотий мольберт», який називають дитячим «Оскаром».
Тетяна Мялковська є також засновницею артреабілітаційного проєкту «Теплі долоні» – інтенсивної програми реабілітації дітей, евакуйованих з зон бойових дій.
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