Художниця з Луцька отримала нагороду «Золотий мольберт»

Художниця з Луцька отримала нагороду «Золотий мольберт»
Майстриня, арттерапевтка, засновниця артстудії «П’ятерня» Тетяна Мялковська з Луцька отримала нагороду «Золотий мольберт» як художниця-педагогиня.

Про це художниця написала на своїй сторінці у фейсбуці, пише Район. Луцьк.

Нагороду вручили у Львові в Національному музеї імені Андрія Шептицького 1 червня під час святкування 20-річчя заснування першої Дитячої галереї та Міжнародного конкурсу дитячої творчості «Золотий мольберт», який називають дитячим «Оскаром».

Художниця з Луцька отримала нагороду «Золотий мольберт»


Тетяна Мялковська є також засновницею артреабілітаційного проєкту «Теплі долоні» – інтенсивної програми реабілітації дітей, евакуйованих з зон бойових дій.

Художниця з Луцька отримала нагороду «Золотий мольберт»

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Теги: Золотий мольберт, Тетяна Мялковська
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