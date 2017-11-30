Художниця з Луцька отримала нагороду «Золотий мольберт»

Тетяна Мялковська з Луцька отримала нагороду «Золотий мольберт» як художниця-педагогиня.



Про це художниця написала на своїй сторінці у фейсбуці, пише



Нагороду вручили у Львові в Національному музеї імені Андрія Шептицького 1 червня під час святкування 20-річчя заснування першої Дитячої галереї та Міжнародного конкурсу дитячої творчості «Золотий мольберт», який називають дитячим «Оскаром».







Тетяна Мялковська є також засновницею артреабілітаційного проєкту «Теплі долоні» – інтенсивної програми реабілітації дітей, евакуйованих з зон бойових дій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Майстриня, арттерапевтка, засновниця артстудії «П’ятерня»з Луцька отримала нагороду «Золотий мольберт» як художниця-педагогиня.Про це художниця написала на своїй сторінці у фейсбуці, пише Район. Луцьк Нагороду вручили у Львові в Національному музеї імені Андрія Шептицького 1 червня під час святкування 20-річчя заснування першої Дитячої галереї та Міжнародного конкурсу дитячої творчості «Золотий мольберт», який називають дитячим «Оскаром».Тетяна Мялковська є також засновницею артреабілітаційного проєкту «Теплі долоні» – інтенсивної програми реабілітації дітей, евакуйованих з зон бойових дій.

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