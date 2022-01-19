У МОЗ розповіли, як заспокоїтись під час панічної атаки





Основні симптоми та вправу для самодопомоги нагадали у



Панічною атакою називають різкий напад страху, який триває протягом кількох хвилин та характеризується:



• прискореним серцебиттям;

• болем у грудях та схожими симптомами на серцевий напад;

• надмірним потовиділенням;

• тремтінням, ознобом або припливами жару;

• задишкою та відчуттям задухи;

• нудотою та/або болем у животі;

• запамороченням;

• почуттям нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);

• страхом втратити контроль, "збожеволіти" чи померти;

• окремими специфічними симптомами.



Як заспокоїтися при панічній атаці



Для того, щоб здолати панічну атаку, треба повернутися в момент тут і зараз. Психологи радять "заземлитися", тобто поставити ступні на підлогу та відчути опору.



Однією з найпопулярніших технік є "5–4–3–2–1". Людина, яка перебуває у стані панічного страху, має назвати:



• 5 речей, які бачить (наприклад, ваші руки, стіл, небо).



• 4 речі, які відчуває фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).



• 3 речі, які чує (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).



• 2 речі, які відчуває на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).



• 1 річ, яку може відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).

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