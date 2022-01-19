У МОЗ розповіли, як заспокоїтись під час панічної атаки
Сьогодні, 04:47
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у 2022 році близько 264 млн людей у світі мають панічні розлади. Це складає 3,6% населення планети.
Основні симптоми та вправу для самодопомоги нагадали у Міністерстві охорони здоров'я.
Панічною атакою називають різкий напад страху, який триває протягом кількох хвилин та характеризується:
• прискореним серцебиттям;
• болем у грудях та схожими симптомами на серцевий напад;
• надмірним потовиділенням;
• тремтінням, ознобом або припливами жару;
• задишкою та відчуттям задухи;
• нудотою та/або болем у животі;
• запамороченням;
• почуттям нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);
• страхом втратити контроль, "збожеволіти" чи померти;
• окремими специфічними симптомами.
Як заспокоїтися при панічній атаці
Для того, щоб здолати панічну атаку, треба повернутися в момент тут і зараз. Психологи радять "заземлитися", тобто поставити ступні на підлогу та відчути опору.
Однією з найпопулярніших технік є "5–4–3–2–1". Людина, яка перебуває у стані панічного страху, має назвати:
• 5 речей, які бачить (наприклад, ваші руки, стіл, небо).
• 4 речі, які відчуває фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).
• 3 речі, які чує (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).
• 2 речі, які відчуває на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).
• 1 річ, яку може відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).
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Основні симптоми та вправу для самодопомоги нагадали у Міністерстві охорони здоров'я.
Панічною атакою називають різкий напад страху, який триває протягом кількох хвилин та характеризується:
• прискореним серцебиттям;
• болем у грудях та схожими симптомами на серцевий напад;
• надмірним потовиділенням;
• тремтінням, ознобом або припливами жару;
• задишкою та відчуттям задухи;
• нудотою та/або болем у животі;
• запамороченням;
• почуттям нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);
• страхом втратити контроль, "збожеволіти" чи померти;
• окремими специфічними симптомами.
Як заспокоїтися при панічній атаці
Для того, щоб здолати панічну атаку, треба повернутися в момент тут і зараз. Психологи радять "заземлитися", тобто поставити ступні на підлогу та відчути опору.
Однією з найпопулярніших технік є "5–4–3–2–1". Людина, яка перебуває у стані панічного страху, має назвати:
• 5 речей, які бачить (наприклад, ваші руки, стіл, небо).
• 4 речі, які відчуває фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).
• 3 речі, які чує (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).
• 2 речі, які відчуває на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфум).
• 1 річ, яку може відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).
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