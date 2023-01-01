У Луцьку на Соборності грузин вчинив подвійну аварію





Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, передає



ДТП трапилася 7 квітня на проспекті Соборності. Рафаель Ч., керуючи Volkswagen Caddy, не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у Land Rover Freelander, а той за інерцією врізався в Audi Q5. В результаті аварії автомобілі отримали механічні ушкодження.



На розгляд справи Рафаель Ч. не з’явився. Суд вирішив, що докази, серед яких були схема ДТП та покази самих учасників аварії, підтверджують вину керманича Volkswagen у правопорушенні, передбаченому статтею 124 КУпАП.



Грузина оштрафували на 850 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині судили громадянин Грузії, який вчинив подвійну ДТП, пошкодивши кросовери.Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, передає ІА Волинські новини ДТП трапилася 7 квітня на проспекті Соборності., керуючи Volkswagen Caddy, не дотримався безпечної дистанції та в’їхав у Land Rover Freelander, а той за інерцією врізався в Audi Q5. В результаті аварії автомобілі отримали механічні ушкодження.На розгляд справи Рафаель Ч. не з’явився. Суд вирішив, що докази, серед яких були схема ДТП та покази самих учасників аварії, підтверджують вину керманича Volkswagen у правопорушенні, передбаченому статтею 124 КУпАП.Грузина оштрафували на 850 гривень.

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