У лавах волинської тероборони служить колишній підполковник поліції

У лавах волинської тероборони служить колишній підполковник поліції
Пан Олександр служить стрільцем-гранатометником у Володимирському батальйоні Волинської бригади тероборони.

Його історію розповіли у 100-ій бригаді територіальної оборони Волині.

Боєць має колоритне псевдо Могила, яке є похідним від його прізвища (до речі, у їхній роті є ще Пекло, Сатана та кілька інших «моторошних» позивних – тож у ворогів просто вже можуть починати труситися колінця).

Свого часу чоловік 27 років відслужив у слідчих підрозділах правоохоронних органів. Обіймав високі посади, мав спеціальне звання підполковника поліції.

Проте 24 лютого 2022 року Олександр нашвидкоруч зібрав речі у наплічник і пішов до військкомату, аби призватися до війська на звичайну солдатську посаду (адже спеціальні звання до військових не прирівнюються).

Боєць запевняє, що перспектива носити солдатський погон аніскільки не зачіпала його самолюбство: «Було одне бажання – захистити свій дім, свої рідних, свою Батьківщину…»

Вдома ж на пана Олександра з Перемогою чекає кохана дружина, з якою вони разом вже упродовж 30 років, а також теща і тесть (про яких він, до речі, відгукується з виключною повагою та теплотою).

Окрім того, чоловік має 19-річну доньку-студентку та 29-річного сина, який боронить Україну у складі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 100 ТрО, Могила
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лавах волинської тероборони служить колишній підполковник поліції
Сьогодні, 06:06
У МОЗ розповіли, як заспокоїтись під час панічної атаки
Сьогодні, 04:47
Художниця з Луцька отримала нагороду «Золотий мольберт»
Сьогодні, 03:13
Необережність з вогнем: на Волині за добу − сім пожеж
Сьогодні, 02:03
У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
Сьогодні, 01:01
Схожі новини
Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожий танк. ВІДЕО Волинські тероборонівці знищили на Сході ворожий танк. ВІДЕО
16 травень, 03:13
На Волині легковик «влетів» на кладовище і пошкодив могилу На Волині легковик «влетів» на кладовище і пошкодив могилу
06 липень, 2021, 12:35
Лучанам розповіли, як на цвинтарі знайти загублену могилу близької людини Лучанам розповіли, як на цвинтарі знайти загублену могилу близької людини
26 січень, 2021, 13:53
На Волині чоловік завів односельчанина в ліс і змусив його копати собі могилу На Волині чоловік завів односельчанина в ліс і змусив його копати собі могилу
23 грудень, 2020, 16:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У лавах волинської тероборони служить колишній підполковник поліції
Сьогодні, 06:06
 0
У МОЗ розповіли, як заспокоїтись під час панічної атаки
Сьогодні, 04:47
 0
Художниця з Луцька отримала нагороду «Золотий мольберт»
Сьогодні, 03:13
 0
Необережність з вогнем: на Волині за добу − сім пожеж
Сьогодні, 02:03
 0
У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
Сьогодні, 01:01
 0
Медіа
відео
1/8