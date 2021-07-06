У лавах волинської тероборони служить колишній підполковник поліції

Олександр служить стрільцем-гранатометником у Володимирському батальйоні Волинської бригади тероборони.



Його



Боєць має колоритне псевдо Могила, яке є похідним від його прізвища (до речі, у їхній роті є ще Пекло, Сатана та кілька інших «моторошних» позивних – тож у ворогів просто вже можуть починати труситися колінця).



Свого часу чоловік 27 років відслужив у слідчих підрозділах правоохоронних органів. Обіймав високі посади, мав спеціальне звання підполковника поліції.



Проте 24 лютого 2022 року Олександр нашвидкоруч зібрав речі у наплічник і пішов до військкомату, аби призватися до війська на звичайну солдатську посаду (адже спеціальні звання до військових не прирівнюються).



Боєць запевняє, що перспектива носити солдатський погон аніскільки не зачіпала його самолюбство: «Було одне бажання – захистити свій дім, свої рідних, свою Батьківщину…»



Вдома ж на пана Олександра з Перемогою чекає кохана дружина, з якою вони разом вже упродовж 30 років, а також теща і тесть (про яких він, до речі, відгукується з виключною повагою та теплотою).



Окрім того, чоловік має 19-річну доньку-студентку та 29-річного сина, який боронить Україну у складі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Панслужить стрільцем-гранатометником у Володимирському батальйоні Волинської бригади тероборони.Його історію розповіли у 100-ій бригаді територіальної оборони Волині.Боєць має колоритне псевдо Могила, яке є похідним від його прізвища (до речі, у їхній роті є ще Пекло, Сатана та кілька інших «моторошних» позивних – тож у ворогів просто вже можуть починати труситися колінця).Свого часу чоловік 27 років відслужив у слідчих підрозділах правоохоронних органів. Обіймав високі посади, мав спеціальне звання підполковника поліції.Проте 24 лютого 2022 року Олександр нашвидкоруч зібрав речі у наплічник і пішов до військкомату, аби призватися до війська на звичайну солдатську посаду (адже спеціальні звання до військових не прирівнюються).Боєць запевняє, що перспектива носити солдатський погон аніскільки не зачіпала його самолюбство: «Було одне бажання – захистити свій дім, свої рідних, свою Батьківщину…»Вдома ж на пана Олександра з Перемогою чекає кохана дружина, з якою вони разом вже упродовж 30 років, а також теща і тесть (про яких він, до речі, відгукується з виключною повагою та теплотою).Окрім того, чоловік має 19-річну доньку-студентку та 29-річного сина, який боронить Україну у складі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

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