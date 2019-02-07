У Пенсійному фонді України розповіли, хто може не платити за комуналку





Про це повідомляє



Хто може отримати 100% знижки



Пенсіонери, таких категорій можуть не платити за ряд послуг, якщо вони:



• раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;

• мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

• є членами родини загиблої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.



Особа має право на 100% знижку, якщо її середньомісячний дохід за 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3760 гривень.



Якщо усе правильно, людина може не платити за:



• житло (квартплата, послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;

• комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивіз побутових відходів);

• паливо та зріджений газ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Деякі українські пенсіонери мають право взагалі не платити за комунальні послуги, квартплату чи газ. Зокрема це стосується колишніх медиків та педагогів.Про це повідомляє Пенсійний фонд України Пенсіонери, таких категорій можуть не платити за ряд послуг, якщо вони:• раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості та селищах міського типу;• мають особливі заслуги перед Батьківщиною;• є членами родини загиблої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною.Особа має право на 100% знижку, якщо її середньомісячний дохід за 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3760 гривень.Якщо усе правильно, людина може не платити за:• житло (квартплата, послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком;• комунальні послуги (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, природний газ, централізоване опалення, вивіз побутових відходів);• паливо та зріджений газ.

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