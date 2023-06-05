За минулу добу ЗСУ знищили ще 410 окупантів

За минулу добу ЗСУ знищили ще 410 окупантів
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 5 червня.

Загальні бойові втрати противника станом на 05.06.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3848 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,
- артилерійських систем – 3567 (+12) од,
- РСЗВ – 584 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 349 (+5) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),
- крилаті ракети ‒ 1136 (+4),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 484 (+5).

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Теги: втрати окупантів, Росія
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