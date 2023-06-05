За минулу добу ЗСУ знищили ще 410 окупантів
Сьогодні, 08:50
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 5 червня.
Загальні бойові втрати противника станом на 05.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3848 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,
- артилерійських систем – 3567 (+12) од,
- РСЗВ – 584 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 349 (+5) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),
- крилаті ракети ‒ 1136 (+4),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 484 (+5).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Загальні бойові втрати противника станом на 05.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3848 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,
- артилерійських систем – 3567 (+12) од,
- РСЗВ – 584 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 349 (+5) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),
- крилаті ракети ‒ 1136 (+4),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 484 (+5).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 5 червня
Сьогодні, 09:00
За минулу добу ЗСУ знищили ще 410 окупантів
Сьогодні, 08:50
Сили оборони завдали 15 ударів з повітря по районах зосередження особового складу ворога, — Генштаб
Сьогодні, 08:40
Медіа