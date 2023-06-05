За минулу добу ЗСУ знищили ще 410 окупантів





Загальні бойові втрати противника станом на 05.06.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3848 (+11) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,

- артилерійських систем – 3567 (+12) од,

- РСЗВ – 584 (+1) од,

- засоби ППО ‒ 349 (+5) од,

- літаків – 313 (+0) од,

- гелікоптерів – 298 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),

- крилаті ракети ‒ 1136 (+4),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,

- спеціальна техніка ‒ 484 (+5).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії рф на території України станом на ранок 5 червня.Загальні бойові втрати противника станом на 05.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 210 350 (+410) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3848 (+11) од,- бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,- артилерійських систем – 3567 (+12) од,- РСЗВ – 584 (+1) од,- засоби ППО ‒ 349 (+5) од,- літаків – 313 (+0) од,- гелікоптерів – 298 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),- крилаті ракети ‒ 1136 (+4),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,- спеціальна техніка ‒ 484 (+5).

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