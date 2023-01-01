Курс валют у Луцьку 5 червня
Сьогодні, 09:00
5 червня готівковий курс долара становить 37.00, продають його за 37.25.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.00, а продають за – 40.28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8.90.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.00, а продають за – 40.28.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8.90.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку 5 червня
Сьогодні, 09:00
За минулу добу ЗСУ знищили ще 410 окупантів
Сьогодні, 08:50
Сили оборони завдали 15 ударів з повітря по районах зосередження особового складу ворога, — Генштаб
Сьогодні, 08:40
Медіа