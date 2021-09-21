Шведські благодійники на Волині передали реанімобіль та позашляховик військовим

Шведські благодійники на Волині передали реанімобіль та позашляховик військовим
Благодійники зі Швеції передали реанімобіль, позашляховик і причіп-установку для безпілотних літальних апаратів військовим, які нині обороняють Донеччину.

Про це розповів Суспільному Бертіль Сьйостром, представник благодійної організації зі Швеції.

З його слів, техніку передавали з початку повномасштабної війни, його колеги здійснили 40 поїздок в Україну.

«Автомобіль швидкої допомоги обладнаний усім необхідним для надання невідкладної допомоги. Там є ноші, достатня кількість турнікетів, є спецодяг для медпрацівників, запчастини», – говорить благодійник.

Представник благодійного фонду «Рower up Ukraine» Cімон Cімонсон каже, що причіп, який передали спеціально сконструювали для військових. У ньому є генератор, потужні акумулятори та сонячні батареї. Він використовується для зарядки дронів.

Спеціалізованої техніки потребує група спецпризначення, яка виконує завдання на передовій, – каже військовий на позивний «Бєларус». З його слів, завдяки цій установці не потрібно буде оператору і його помічнику тягти купу батарей для зарядки на собі – все це робитиметься автономно.

«Ця установка сама заряджається, ми можемо підіймати дрон в будь-яку погоду із неї. У нас підвищується мобільність, ми можемо більше літати, тобто ми більше бачимо і відповідно це зберігає більше людських життів», – каже військовослужбовець.

Техніку від шведських благодійників військовий на позивний «Бєларус» незабаром відвезе на Донеччину.

Шведські благодійники на Волині передали реанімобіль та позашляховик військовим


Шведські благодійники на Волині передали реанімобіль та позашляховик військовим



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Теги: благодійники, реанімобіль, позашляховик, допомога
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