Шведські благодійники на Волині передали реанімобіль та позашляховик військовим
Сьогодні, 09:35
Благодійники зі Швеції передали реанімобіль, позашляховик і причіп-установку для безпілотних літальних апаратів військовим, які нині обороняють Донеччину.
Про це розповів Суспільному Бертіль Сьйостром, представник благодійної організації зі Швеції.
З його слів, техніку передавали з початку повномасштабної війни, його колеги здійснили 40 поїздок в Україну.
«Автомобіль швидкої допомоги обладнаний усім необхідним для надання невідкладної допомоги. Там є ноші, достатня кількість турнікетів, є спецодяг для медпрацівників, запчастини», – говорить благодійник.
Представник благодійного фонду «Рower up Ukraine» Cімон Cімонсон каже, що причіп, який передали спеціально сконструювали для військових. У ньому є генератор, потужні акумулятори та сонячні батареї. Він використовується для зарядки дронів.
Спеціалізованої техніки потребує група спецпризначення, яка виконує завдання на передовій, – каже військовий на позивний «Бєларус». З його слів, завдяки цій установці не потрібно буде оператору і його помічнику тягти купу батарей для зарядки на собі – все це робитиметься автономно.
«Ця установка сама заряджається, ми можемо підіймати дрон в будь-яку погоду із неї. У нас підвищується мобільність, ми можемо більше літати, тобто ми більше бачимо і відповідно це зберігає більше людських життів», – каже військовослужбовець.
Техніку від шведських благодійників військовий на позивний «Бєларус» незабаром відвезе на Донеччину.
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Про це розповів Суспільному Бертіль Сьйостром, представник благодійної організації зі Швеції.
З його слів, техніку передавали з початку повномасштабної війни, його колеги здійснили 40 поїздок в Україну.
«Автомобіль швидкої допомоги обладнаний усім необхідним для надання невідкладної допомоги. Там є ноші, достатня кількість турнікетів, є спецодяг для медпрацівників, запчастини», – говорить благодійник.
Представник благодійного фонду «Рower up Ukraine» Cімон Cімонсон каже, що причіп, який передали спеціально сконструювали для військових. У ньому є генератор, потужні акумулятори та сонячні батареї. Він використовується для зарядки дронів.
Спеціалізованої техніки потребує група спецпризначення, яка виконує завдання на передовій, – каже військовий на позивний «Бєларус». З його слів, завдяки цій установці не потрібно буде оператору і його помічнику тягти купу батарей для зарядки на собі – все це робитиметься автономно.
«Ця установка сама заряджається, ми можемо підіймати дрон в будь-яку погоду із неї. У нас підвищується мобільність, ми можемо більше літати, тобто ми більше бачимо і відповідно це зберігає більше людських життів», – каже військовослужбовець.
Техніку від шведських благодійників військовий на позивний «Бєларус» незабаром відвезе на Донеччину.
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