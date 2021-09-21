Шведські благодійники на Волині передали реанімобіль та позашляховик військовим





Про це розповів Бертіль Сьйостром, представник благодійної організації зі Швеції.



З його слів, техніку передавали з початку повномасштабної війни, його колеги здійснили 40 поїздок в Україну.



«Автомобіль швидкої допомоги обладнаний усім необхідним для надання невідкладної допомоги. Там є ноші, достатня кількість турнікетів, є спецодяг для медпрацівників, запчастини», – говорить благодійник.



Представник благодійного фонду «Рower up Ukraine» Cімон Cімонсон каже, що причіп, який передали спеціально сконструювали для військових. У ньому є генератор, потужні акумулятори та сонячні батареї. Він використовується для зарядки дронів.



Спеціалізованої техніки потребує група спецпризначення, яка виконує завдання на передовій, – каже військовий на позивний «Бєларус». З його слів, завдяки цій установці не потрібно буде оператору і його помічнику тягти купу батарей для зарядки на собі – все це робитиметься автономно.



«Ця установка сама заряджається, ми можемо підіймати дрон в будь-яку погоду із неї. У нас підвищується мобільність, ми можемо більше літати, тобто ми більше бачимо і відповідно це зберігає більше людських життів», – каже військовослужбовець.



Техніку від шведських благодійників військовий на позивний «Бєларус» незабаром відвезе на Донеччину.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Благодійники зі Швеції передали реанімобіль, позашляховик і причіп-установку для безпілотних літальних апаратів військовим, які нині обороняють Донеччину.Про це розповів Суспільному , представник благодійної організації зі Швеції.З його слів, техніку передавали з початку повномасштабної війни, його колеги здійснили 40 поїздок в Україну.«Автомобіль швидкої допомоги обладнаний усім необхідним для надання невідкладної допомоги. Там є ноші, достатня кількість турнікетів, є спецодяг для медпрацівників, запчастини», – говорить благодійник.Представник благодійного фонду «Рower up Ukraine»каже, що причіп, який передали спеціально сконструювали для військових. У ньому є генератор, потужні акумулятори та сонячні батареї. Він використовується для зарядки дронів.Спеціалізованої техніки потребує група спецпризначення, яка виконує завдання на передовій, – каже військовий на позивний «. З його слів, завдяки цій установці не потрібно буде оператору і його помічнику тягти купу батарей для зарядки на собі – все це робитиметься автономно.«Ця установка сама заряджається, ми можемо підіймати дрон в будь-яку погоду із неї. У нас підвищується мобільність, ми можемо більше літати, тобто ми більше бачимо і відповідно це зберігає більше людських життів», – каже військовослужбовець.Техніку від шведських благодійників військовий на позивний «Бєларус» незабаром відвезе на Донеччину.

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