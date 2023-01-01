«Вагнерівці» взяли в полон російського підполковника

Євгена Пригожина затримали кадрового офіцера російської армії Романа Веневітіна, який командував підрозділами, що обстріляли бойовиків під час відступу з Бахмута.



Відповідне відео



Підполковник розповів, що в стані сп'яніння і через «особисту неприязнь» наказав обстріляти «вагнерівців», коли ті відступали з Бахмута. На відео він зізнається, що роззброїв групу «вагнерівців» і потім наказав обстріляти військовий «Урал» з бойовиками приватної військової компанії.



«Я обстріляв машину ПВК «Вагнер» у стані алкогольного сп'яніння через особисту неприязнь», – говорить підполковник.



Також затриманий каже, що раніше він і його товариші по службі роззброїли групу найманців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Найманці керівника «Вагнера»затримали кадрового офіцера російської армії, який командував підрозділами, що обстріляли бойовиків під час відступу з Бахмута.Відповідне відео опублікувала пресслужба Пригожина у телеграмі.Підполковник розповів, що в стані сп'яніння і через «особисту неприязнь» наказав обстріляти «вагнерівців», коли ті відступали з Бахмута. На відео він зізнається, що роззброїв групу «вагнерівців» і потім наказав обстріляти військовий «Урал» з бойовиками приватної військової компанії.«Я обстріляв машину ПВК «Вагнер» у стані алкогольного сп'яніння через особисту неприязнь», – говорить підполковник.Також затриманий каже, що раніше він і його товариші по службі роззброїли групу найманців.

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