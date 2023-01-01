«Вагнерівці» взяли в полон російського підполковника
Сьогодні, 09:50
Найманці керівника «Вагнера» Євгена Пригожина затримали кадрового офіцера російської армії Романа Веневітіна, який командував підрозділами, що обстріляли бойовиків під час відступу з Бахмута.
Відповідне відео опублікувала пресслужба Пригожина у телеграмі.
Підполковник розповів, що в стані сп'яніння і через «особисту неприязнь» наказав обстріляти «вагнерівців», коли ті відступали з Бахмута. На відео він зізнається, що роззброїв групу «вагнерівців» і потім наказав обстріляти військовий «Урал» з бойовиками приватної військової компанії.
«Я обстріляв машину ПВК «Вагнер» у стані алкогольного сп'яніння через особисту неприязнь», – говорить підполковник.
Також затриманий каже, що раніше він і його товариші по службі роззброїли групу найманців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідне відео опублікувала пресслужба Пригожина у телеграмі.
Підполковник розповів, що в стані сп'яніння і через «особисту неприязнь» наказав обстріляти «вагнерівців», коли ті відступали з Бахмута. На відео він зізнається, що роззброїв групу «вагнерівців» і потім наказав обстріляти військовий «Урал» з бойовиками приватної військової компанії.
«Я обстріляв машину ПВК «Вагнер» у стані алкогольного сп'яніння через особисту неприязнь», – говорить підполковник.
Також затриманий каже, що раніше він і його товариші по службі роззброїли групу найманців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині за тиждень — 39 пожеж, одна людина загинула
Сьогодні, 10:15
«Вагнерівці» взяли в полон російського підполковника
Сьогодні, 09:50
Медіа