«Вагнерівці» взяли в полон російського підполковника

«Вагнерівці» взяли в полон російського підполковника
Найманці керівника «Вагнера» Євгена Пригожина затримали кадрового офіцера російської армії Романа Веневітіна, який командував підрозділами, що обстріляли бойовиків під час відступу з Бахмута.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Пригожина у телеграмі.

Підполковник розповів, що в стані сп'яніння і через «особисту неприязнь» наказав обстріляти «вагнерівців», коли ті відступали з Бахмута. На відео він зізнається, що роззброїв групу «вагнерівців» і потім наказав обстріляти військовий «Урал» з бойовиками приватної військової компанії.

«Я обстріляв машину ПВК «Вагнер» у стані алкогольного сп'яніння через особисту неприязнь», – говорить підполковник.

Також затриманий каже, що раніше він і його товариші по службі роззброїли групу найманців.


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Теги: Пригожин
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