На Волині за тиждень — 39 пожеж, одна людина загинула

На Волині протягом тижня рятувальники ліквідували майже чотири десятки пожеж, в одній з яких загинула людина.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.У період з 29 травня по 4 червня волинські рятувальники ліквідували 39 пожеж, з них 13 – загоряння трав’яного настилу.Під час гасіння однієї з пожеж виявили тіло людини.Також за минулий тиждень надзвичайники здійснили десять виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.А працівники групи водолазно-рятувальних робіт врятували людину на воді.