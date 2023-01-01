На Волині за тиждень — 39 пожеж, одна людина загинула
Сьогодні, 10:15
На Волині протягом тижня рятувальники ліквідували майже чотири десятки пожеж, в одній з яких загинула людина.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
У період з 29 травня по 4 червня волинські рятувальники ліквідували 39 пожеж, з них 13 – загоряння трав’яного настилу.
Під час гасіння однієї з пожеж виявили тіло людини.
Також за минулий тиждень надзвичайники здійснили десять виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.
А працівники групи водолазно-рятувальних робіт врятували людину на воді.
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Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
У період з 29 травня по 4 червня волинські рятувальники ліквідували 39 пожеж, з них 13 – загоряння трав’яного настилу.
Під час гасіння однієї з пожеж виявили тіло людини.
Також за минулий тиждень надзвичайники здійснили десять виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.
А працівники групи водолазно-рятувальних робіт врятували людину на воді.
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