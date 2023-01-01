На Волині за тиждень — 39 пожеж, одна людина загинула

На Волині за тиждень — 39 пожеж, одна людина загинула
На Волині протягом тижня рятувальники ліквідували майже чотири десятки пожеж, в одній з яких загинула людина.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

У період з 29 травня по 4 червня волинські рятувальники ліквідували 39 пожеж, з них 13 – загоряння трав’яного настилу.

Під час гасіння однієї з пожеж виявили тіло людини.

Також за минулий тиждень надзвичайники здійснили десять виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.

А працівники групи водолазно-рятувальних робіт врятували людину на воді.

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Теги: пожежа, рятувальники, Волинь
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