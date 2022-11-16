Скільки ракет залишилось у росії

Скільки ракет залишилось у росії
Власних запасів та темпів російського виробництва ракет точно недостатньо, щоби підтримувати травневу інтенсивність обстрілів досить довго. Однак їх вдосталь, щоби продовжувати такі атаки ще деякий час.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Згідно з даними, які надали інформовані джерела РБК-Україна у військових колах, станом на 3 червня у росіян залишалось у запасах:

150 ракет "Калібр";

приблизно 90 одиниць Х-101 / Х-555;

приблизно 140 балістичних "Іскандер-М";

45 крилатих ракет "Іскандер-К";

близько 80 одиниць "Кинджал";

орієнтовно 180 ракет Х-22.

Зараз Москва вистрілює явно більше ракет, ніж виробляє. Що стосується запасів "Шахедів", то станом на 4 червня агресор уже випустив 1377 іранських ударних БПЛА з 1750, передбачених контрактом.

Як раніше підрахувало РБК-Україна, ракетні запаси у Російської Федерації на березень 2023-го оцінювалися приблизно у 146 одиниць Х-101, Х-555 і "Калібрів", близько 49 гіперзвукових аеробалістичних "Кинжалів" і до сотні балістичних "Іскандер-М".

Зазначимо, що травень видався масованими атаками росіян по мирних містах України після того, як агресор вичікував деяку "паузу". Майже не щодня окупанти били дронами і ракетами. Особливо ворог націлювався на Київ, де лише за минулий місяць нарахували близько 17 обстрілів.

Зазвичай росіяни вдавалися до нічних масованих ударів, а наприкінці додали балістику. Як вважають у військово-політичному керівництві України, таким чином противник хоче залякати українців. Також він полює на комплекси Patriot і намагається атаками зірвати контрнаступ ЗСУ.

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Теги: Росія, Україна, війна, ракети
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