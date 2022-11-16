Скільки ракет залишилось у росії





Про це йдеться в матеріалі



Згідно з даними, які надали інформовані джерела РБК-Україна у військових колах, станом на 3 червня у росіян залишалось у запасах:



150 ракет "Калібр";



приблизно 90 одиниць Х-101 / Х-555;



приблизно 140 балістичних "Іскандер-М";



45 крилатих ракет "Іскандер-К";



близько 80 одиниць "Кинджал";



орієнтовно 180 ракет Х-22.



Зараз Москва вистрілює явно більше ракет, ніж виробляє. Що стосується запасів "Шахедів", то станом на 4 червня агресор уже випустив 1377 іранських ударних БПЛА з 1750, передбачених контрактом.



Як раніше підрахувало РБК-Україна, ракетні запаси у Російської Федерації на березень 2023-го оцінювалися приблизно у 146 одиниць Х-101, Х-555 і "Калібрів", близько 49 гіперзвукових аеробалістичних "Кинжалів" і до сотні балістичних "Іскандер-М".



Зазначимо, що



Зазвичай росіяни вдавалися до нічних масованих ударів, а наприкінці додали балістику. Як вважають у військово-політичному керівництві України, таким чином противник хоче залякати українців. Також він полює на комплекси Patriot і намагається атаками зірвати контрнаступ ЗСУ.

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