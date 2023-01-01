Росія у травні запустила по Україні понад 300 іранських дронів





Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки, пише



Там припускають, що росія запускає так багато "Шахедів", намагаючись виснажити запаси цінних сучасних ракет протиповітряної оборони України.



"Навряд чи росія досягла особливого успіху: Україна нейтралізувала принаймні 90% БПЛА, що її атакували, використовуючи здебільшого свої старіші та дешевші засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби", - зазначили в британській розвідці.



Також зазначається, що росія, імовірно, намагалася встановити розташування українських військ далеко за лінією фронту та завдати по них ударів.



"Однак росія залишається дуже неефективною у враженні таких динамічних цілей на великих відстанях через недосконалі процеси наведення", - додали в розвідці.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом травня 2023 року росія запустила по Україні понад 300 іранських дронів-камікадзе серії "Shahed". Це найінтенсивніше використання цієї системи озброєння на сьогоднішній день.Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки, пише УНІАН Там припускають, що росія запускає так багато "Шахедів", намагаючись виснажити запаси цінних сучасних ракет протиповітряної оборони України."Навряд чи росія досягла особливого успіху: Україна нейтралізувала принаймні 90% БПЛА, що її атакували, використовуючи здебільшого свої старіші та дешевші засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби", - зазначили в британській розвідці.Також зазначається, що росія, імовірно, намагалася встановити розташування українських військ далеко за лінією фронту та завдати по них ударів."Однак росія залишається дуже неефективною у враженні таких динамічних цілей на великих відстанях через недосконалі процеси наведення", - додали в розвідці.Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ знищили ще 410 окупантів

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