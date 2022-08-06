У громаді на Волині сплели понад 25 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток





Один такий виріб двоє волонтерів із досвідом можуть зробити за годину, – розповів Руслан Лопушан.



З його слів, спершу всі приносили матеріал з дому, згодом – закупляли благодійники. Серед охочих допомогти – місцеві підприємці, які приходять сюди у робочий час.



"Двоє досвідчених волонтерів її можуть десь за годину зробити. Спочатку заплітають дівчата те, що на рамці. Тоді перевертаємо сітку. Знову получається ми заплітаємо. Знов два метри і тоді ще метр йде підйом", – каже Руслан Лопушан.



До процесу тричі на тиждень доєднуються жителі громади. Разом з іншими волонтерами допомагають плести сітки вчителі й учні Боратинського ліцею.



Зі слів вчительки Інни Гордовської, символічно, що пристосували для роботи приміщення спортзалу, оскільки зараз на фронті є колеги, зокрема вчитель фізкультури.



"Якщо є можливість, то стараємось 15-20 хвилин, але, щоб вони допомогли нашим хлопцям – захистили. Після уроків стараємось так само", – каже освітянка.



Стрічки для створення маскувальної сітки, розповіла волонтерка Олена Пасенко, використовують стандартного розміру – чотири сантиметри.



"Основний колір – зеленуватий, олива, щоб максимально був схожий до природних кольорів, але додаємо вкраплення коричневої стрічки. Техніку спростили як могли, що дітвора приходить і 5 клас, і 8-ий, і 11 клас",– сказала волонтерка.



Сітки плетуть в одній техніці в оливковому та коричневому кольорах, – розповіла волонтерка Катерина Гольченко.



"Ось такий формат: почали плести зимові сітки. Нам сказали, що вони можуть бути рідші, ніж зелені, того, що снігу у нас було небагато цього року. Берете і просто через три ячеєчки перевертаєте", – каже волонтерка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більш як 25 тисяч квадратних метрів сіток від початку повномасштабної війни сплели волонтери осередку "Патріотки" Боратинської громади. Сітки плетуть розміром 5x5 метра.Один такий виріб двоє волонтерів із досвідом можуть зробити за годину, – розповів Суспільному представник волонтерського осередкуЗ його слів, спершу всі приносили матеріал з дому, згодом – закупляли благодійники. Серед охочих допомогти – місцеві підприємці, які приходять сюди у робочий час."Двоє досвідчених волонтерів її можуть десь за годину зробити. Спочатку заплітають дівчата те, що на рамці. Тоді перевертаємо сітку. Знову получається ми заплітаємо. Знов два метри і тоді ще метр йде підйом", – каже Руслан Лопушан.До процесу тричі на тиждень доєднуються жителі громади. Разом з іншими волонтерами допомагають плести сітки вчителі й учні Боратинського ліцею.Зі слів вчительки, символічно, що пристосували для роботи приміщення спортзалу, оскільки зараз на фронті є колеги, зокрема вчитель фізкультури."Якщо є можливість, то стараємось 15-20 хвилин, але, щоб вони допомогли нашим хлопцям – захистили. Після уроків стараємось так само", – каже освітянка.Стрічки для створення маскувальної сітки, розповіла волонтерка Олена Пасенко, використовують стандартного розміру – чотири сантиметри."Основний колір – зеленуватий, олива, щоб максимально був схожий до природних кольорів, але додаємо вкраплення коричневої стрічки. Техніку спростили як могли, що дітвора приходить і 5 клас, і 8-ий, і 11 клас",– сказала волонтерка.Сітки плетуть в одній техніці в оливковому та коричневому кольорах, – розповіла волонтерка"Ось такий формат: почали плести зимові сітки. Нам сказали, що вони можуть бути рідші, ніж зелені, того, що снігу у нас було небагато цього року. Берете і просто через три ячеєчки перевертаєте", – каже волонтерка.

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