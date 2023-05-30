Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Герою

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Герою
Завтра, 6 червня, у Луцьку прощатимуться з військовослужбовцем Сергієм Герою.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Завтра, 6 червня, жителі Луцької громади прощатимуться з військовослужбовцем Сергієм Герою, який помер 30.05.2023 року в КП “Кременчуцька міська лікарня №1” від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Лучанин Гера Сергій Володимирович, 26.07.1974 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-санітара відділення спеціального призначення взводу спеціального призначення роти спеціального призначення.

Відспівування Героя відбудеться об 11.00 у Кафедральному соборі Святої Трійці.

Поховають Сергія Геру на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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