У Луцьку легкове авто в'їхало в маршрутку

У Луцьку легкове авто в'їхало в маршрутку
У Луцьку на проспекті Перемоги сталася аварія за участю легковика і маршрутки.

Про це повідомляє Конкурент.

Так, у понеділок, 5 червня, близько 11:15 у Луцьку на проспекті Перемоги сталася ДТП.

Поблизу зупинки у маршрутку №25 в'їхала легкова автівка ВАЗ 2109. У легковика – розбита ліва фара.

Рух вулицею ускладнений, є затор.

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Теги: ДТП, маршрутка, Луцьк
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