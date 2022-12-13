У Луцьку легкове авто в'їхало в маршрутку
Сьогодні, 11:58
У Луцьку на проспекті Перемоги сталася аварія за участю легковика і маршрутки.
Про це повідомляє Конкурент.
Так, у понеділок, 5 червня, близько 11:15 у Луцьку на проспекті Перемоги сталася ДТП.
Поблизу зупинки у маршрутку №25 в'їхала легкова автівка ВАЗ 2109. У легковика – розбита ліва фара.
Рух вулицею ускладнений, є затор.
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Про це повідомляє Конкурент.
Так, у понеділок, 5 червня, близько 11:15 у Луцьку на проспекті Перемоги сталася ДТП.
Поблизу зупинки у маршрутку №25 в'їхала легкова автівка ВАЗ 2109. У легковика – розбита ліва фара.
Рух вулицею ускладнений, є затор.
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