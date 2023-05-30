У лікарні від поранень помер Герой з Луцька Сергій Гера

Гера Сергій Володимирович, 26.07.1974 року народження.



Про це повідомив голова Луцької громади Ігор Поліщук.



Захисник був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця-санітара відділення спеціального призначення взводу спеціального призначення роти спеціального призначення.



Рядовий Гера Сергій Володимирович помер 30.05.2023 року в КП “Кременчуцька міська лікарня №1” від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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