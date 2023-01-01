У Луцьку патрульні допомогли 84-річному дідусеві, який приїхав на Волинь до родичів і загубився у місті

У Луцьку патрульні допомогли 84-річному дідусеві, який приїхав на Волинь до родичів і загубився у місті
Луцькі патрульні передали рідним чоловіка похилого віку, який загубився у місті.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 1 червня, напередодні комендантської години, поліцейські Богдана Пікалюк та Микола Омельчук патрулювали на вулиці Конякіна. Неподалік автостанції вони помітили дідуся, який мав розгублений вигляд. Інспектори зупинилися, аби запитати, чи все у чоловіка гаразд і чи не потребує він допомоги. 84-річний громадянин був дезорієнтований та не зміг пояснити, як він опинився на вулиці в пізню годину.

Охоронцям порядку вдалося зв’язатися з племінницею літнього пана. Вона розповіла, що дядько мешкає в Закарпатті, але ще два дні тому пішов з дому у невідомому напрямку. Ймовірно, він приїхав на Волинь до родичів, які проживають у селі Наталин, що неподалік обласного центру, але загубився. Поліцейські, звісно ж, не залишили дідуся у біді та доставили його до оселі родичів, де й передали рідним.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, дідусь, родичі, патрульні, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лікарні від поранень помер Герой з Луцька Сергій Гера
Сьогодні, 12:36
Волонтер з Луцька зібрав майже 20 тисяч банок на тушонки для ЗСУ
Сьогодні, 12:25
У Луцьку патрульні допомогли 84-річному дідусеві, який приїхав на Волинь до родичів і загубився у місті
Сьогодні, 12:05
На Рівненщині затримали агента білоруського КДБ, який шпигував за кордоном України
Сьогодні, 11:50
Щоб залякати чи помститися: невідомі задушили собаку відомого лікаря з Луцька
Сьогодні, 11:50
Схожі новини
У Луцьку патрульні допомогли дідусеві, який загубився і не орієнтувався у просторі У Луцьку патрульні допомогли дідусеві, який загубився і не орієнтувався у просторі
30 травень, 15:50
У Луцьку жінка із 4-річною дитиною з інвалідністю опинилися в безвихідній ситуації У Луцьку жінка із 4-річною дитиною з інвалідністю опинилися в безвихідній ситуації
29 травень, 15:25
У Луцьку патрульні допомогли водію швидко доправити вагітну жінку до пологового. ВІДЕО У Луцьку патрульні допомогли водію швидко доправити вагітну жінку до пологового. ВІДЕО
14 квітень, 15:27
Замкнулася у квартирі та могла скоїти самогубство: у Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі Замкнулася у квартирі та могла скоїти самогубство: у Луцьку патрульні допомогли 84-річній бабусі
27 березень, 21:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«За секунду до полону встиг написати коханій «Люблю тебе», – військовий з Волині Андрій Мерчук
Сьогодні, 13:00
 0
Провів у виправній колонії «сходку»: на Волині судитимуть кримінального авторитета
Сьогодні, 12:55
 0
Таємний дворик у центрі Луцька: ресторація «Дім 48» відкрила літню терасу*
Сьогодні, 12:37
 0
У лікарні від поранень помер Герой з Луцька Сергій Гера
Сьогодні, 12:36
 0
Волонтер з Луцька зібрав майже 20 тисяч банок на тушонки для ЗСУ
Сьогодні, 12:25
 0
Медіа
відео
1/8