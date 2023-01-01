У Луцьку патрульні допомогли 84-річному дідусеві, який приїхав на Волинь до родичів і загубився у місті

Луцькі патрульні передали рідним чоловіка похилого віку, який загубився у місті.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, 1 червня, напередодні комендантської години, поліцейськітапатрулювали на вулиці Конякіна. Неподалік автостанції вони помітили дідуся, який мав розгублений вигляд. Інспектори зупинилися, аби запитати, чи все у чоловіка гаразд і чи не потребує він допомоги. 84-річний громадянин був дезорієнтований та не зміг пояснити, як він опинився на вулиці в пізню годину.Охоронцям порядку вдалося зв’язатися з племінницею літнього пана. Вона розповіла, що дядько мешкає в Закарпатті, але ще два дні тому пішов з дому у невідомому напрямку. Ймовірно, він приїхав на Волинь до родичів, які проживають у селі Наталин, що неподалік обласного центру, але загубився. Поліцейські, звісно ж, не залишили дідуся у біді та доставили його до оселі родичів, де й передали рідним.