Щоб залякати чи помститися: невідомі задушили собаку відомого лікаря з Луцька

Відомий лікар-пульмонолог з Луцькарозповів, що його собаку жорстоко убили. З відповідною заявою він уже звернувся до поліції.Сталося це вчора, 1 червня, - повідомив лікар на своїй сторінці у фейсбуці."Вчора жорстоко та при загадкових обставинах вбили нашого собаку, нашого мохнатого члена родини. Тварина була ввечері на закритій території, яку вона постійно охороняла. Сильно вночі гавкала та вже зранку ми її знайшли мертвою на вулиці. Однозначно, було проникнення на приватну територію та захоплення тварини, яка потім опинилась мертвою на вулиці перед будинком. Візуально видно садно від удушення по всій окружності шиї (ймовірно петлею для відлову тварин), з однією колотою раною в ділянці шиї (ймовірно заточка)", - йдеться у дописі Яковенка.Як вважає сам лікар, тварину убили, ймовірно, щоб залякати його чи помститися. Або ж, щоб отримати насолоду від знущання."Невже ті, хто називає себе людьми, не розуміють, що якщо ти робиш зло, то зло до тебе повертається по закону бумерангу, і рано чи пізно покарання настає. Висновки з цього життєвого уроку я зробив. Дуже шкодую, що не зміг захистити свою Бобу, дуже сумно, що вона не з нами. Працює поліція", - завершує лікар.