У волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси

На Ківерцівщині поліцейські вилучили незаконні зброю та боєприпаси.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 45-річного жителя Ківерцівського району поліцейські виявили два корпуси гранати РГД-5 та запали до них.На місце прибули спеціалісти вубухотехнічного відділу ГУНП, небезпечні предмети вилучили.Окрім цього, у 37-річного жителя цього ж району, поліцейські вилучили обріз мисливської рушниці ти 7 набоїв 16-ого калібру.Нині за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами триває слідство. Санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.Поліція Волині вкотре наголошує – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, якщо особа добровільно видасть поліції незаконні зброю та боєприпаси, вона звільняється від такої відповідальності.