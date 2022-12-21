У волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси

У волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси
На Ківерцівщині поліцейські вилучили незаконні зброю та боєприпаси.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 45-річного жителя Ківерцівського району поліцейські виявили два корпуси гранати РГД-5 та запали до них.

На місце прибули спеціалісти вубухотехнічного відділу ГУНП, небезпечні предмети вилучили.

Окрім цього, у 37-річного жителя цього ж району, поліцейські вилучили обріз мисливської рушниці ти 7 набоїв 16-ого калібру.

Нині за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами триває слідство. Санкція ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
У волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси

Поліція Волині вкотре наголошує – незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, тягне за собою кримінальну відповідальність. Однак, якщо особа добровільно видасть поліції незаконні зброю та боєприпаси, вона звільняється від такої відповідальності.
У волинянина вдома знайшли зброю та боєприпаси

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Теги: Волинянин, Ківерці, зброя, поліція
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