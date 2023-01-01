Чоловік-волонтер загинув: постраждалу в страшній ДТП на Рівненщині волинянку виписали з лікарні

Світлани Сидорук загинув у страшній ДТП, що трапилася 20 травня по обіді на трасі Київ — Ковель — Ягодин біля села Городець. Жінку — врятували.



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— Загинув мій чоловік Іван — атовець, учасник бойових дій, звільнений з полону, волонтер. Мені Бог життя врятував, — розповідає Світлана. — Бригада екстреної медичної допомоги доправила мене у вкрай важкому стані у лікарню.



Головний лікар Сарненської ЦРЛ Олександр Нестеренко підтвердив, що загроза життю пацієнтки існувала:



— Зламані ребра, як правило, завжди супроводжуються гемопневмотораксом, у неї була підшкірна емфізема. Якщо таким пацієнтам не надати допомогу якнайшвидше, то вони можуть загинути. З нашого боку все було зроблено максимально швидко та чітко.



Світлана перебувала в Сарненській лікарні майже тиждень. Її травма супроводжувалась значним больовим синдромом, тому лікарі прийняли рішення не перевозити жительку сусідньої області в інший медзаклад.



— Ми могли відправити пацієнтку у Волинську область буквально через день. Транспортування для неї не несло б жодної загрози, але воно важко нею переносилося б через виражений біль. Тому вона залишилась до тих пір, доки сама зрозуміла, що здатна їхати, — пояснив головний лікар.



Наразі жінка вже не потребує стаціонарного лікування. Її стан здоров'я стабілізувався. І за це вона дякує сарненським медикам:



— Хочу висловити величезну людську вдячність усім і кожному, хто боровся за моє життя і здоров'я, і ми перемогли. Низький уклін завідувачу хірургічного відділення Ярославу Романюку та всьому його колективу, а також завідувачам і лікарям відділення анестезіології та реанімації за професіоналізм, вірність клятві Гіппократа і велике людське серце. Велика вдячність головному лікарю Олександру Нестеренку за турботу, підтримку, допомогу. Я дякую тим незнайомим мені до 20 травня лікарям, сестричкам, які поставилися до мене, як до рідної людини.



Нагадаємо,

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