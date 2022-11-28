У ДТП на Рівненщині загинув волонтер з Волині, який кілька місяців тому повернувся з полону
Сьогодні, 14:35
20 травня в аварії на Рівненщині загинув волонтер із Волині, він потрапив у ДТП, коли перевозив позашляховик для побратимів.
Йдеться про колишнього військовополоненого Івана Сидорука, - повідомляє Волинь.
Аварія сталась по обіді 20 травня на трасі Київ — Ковель — Ягодин біля села Городець. За версією поліції, у авто Renault Master, яким керував 58-річний волонтер з Волині, в’їхала Mazda 6, її 61-річний кермувальник виконував обгін.
“Внаслідок ДТП загинули обидва керманичі. Також постраждала пасажирка Renault — 58-річна дружина водія. У неї діагностували переломи ребер та ноги: жінку госпіталізували до Сарненської лікарні”, — зазначила речниця поліції області Марія Юстицька.
Вона додала, що загиблий 58-річний водій кілька місяців тому звільнився із російського полону і долучився до волонтерської діяльності. Чоловік того дня доправляв бусом позашляховик на східний напрямок, де дислокуються його побратими.
Іван Сидорук мешкав у Сошичненській громаді на Волині. Прощання із ним уже відбулось.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Йдеться про колишнього військовополоненого Івана Сидорука, - повідомляє Волинь.
Аварія сталась по обіді 20 травня на трасі Київ — Ковель — Ягодин біля села Городець. За версією поліції, у авто Renault Master, яким керував 58-річний волонтер з Волині, в’їхала Mazda 6, її 61-річний кермувальник виконував обгін.
“Внаслідок ДТП загинули обидва керманичі. Також постраждала пасажирка Renault — 58-річна дружина водія. У неї діагностували переломи ребер та ноги: жінку госпіталізували до Сарненської лікарні”, — зазначила речниця поліції області Марія Юстицька.
Вона додала, що загиблий 58-річний водій кілька місяців тому звільнився із російського полону і долучився до волонтерської діяльності. Чоловік того дня доправляв бусом позашляховик на східний напрямок, де дислокуються його побратими.
Іван Сидорук мешкав у Сошичненській громаді на Волині. Прощання із ним уже відбулось.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В «Устилузі» затримали водія, який намагався провезти наркотики в повітряному фільтрі буса. ФОТО
Сьогодні, 15:00
На Волині арештували чоловіка, який тероризував колишню дружину
Сьогодні, 14:45
У ДТП на Рівненщині загинув волонтер з Волині, який кілька місяців тому повернувся з полону
Сьогодні, 14:35
Білоруського опозиціонера Романа Протасевича помилували
Сьогодні, 14:25
Медіа