У ДТП на Рівненщині загинув волонтер з Волині, який кілька місяців тому повернувся з полону

У ДТП на Рівненщині загинув волонтер з Волині, який кілька місяців тому повернувся з полону
20 травня в аварії на Рівненщині загинув волонтер із Волині, він потрапив у ДТП, коли перевозив позашляховик для побратимів.

Йдеться про колишнього військовополоненого Івана Сидорука, - повідомляє Волинь.

Аварія сталась по обіді 20 травня на трасі Київ — Ковель — Ягодин біля села Городець. За версією поліції, у авто Renault Master, яким керував 58-річний волонтер з Волині, в’їхала Mazda 6, її 61-річний кермувальник виконував обгін.

“Внаслідок ДТП загинули обидва керманичі. Також постраждала пасажирка Renault — 58-річна дружина водія. У неї діагностували переломи ребер та ноги: жінку госпіталізували до Сарненської лікарні”, — зазначила речниця поліції області Марія Юстицька.

Вона додала, що загиблий 58-річний водій кілька місяців тому звільнився із російського полону і долучився до волонтерської діяльності. Чоловік того дня доправляв бусом позашляховик на східний напрямок, де дислокуються його побратими.

Іван Сидорук мешкав у Сошичненській громаді на Волині. Прощання із ним уже відбулось.

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Теги: ДТП, загибель, волонтер, полон
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